«Секрет таится в панировке»: как приготовить теплый салат с хрустящими баклажанами

Новости по теме

Из чего делают магазинные салаты: правда ли еще есть риск отравиться, купив контейнер с оливье?

Перейти

«Из овощей и фруктов мы получим больше витамина С»: почему вода с лимоном по утрам не помогает никому

Перейти

Что петербуржцы на самом деле едят под видом спаржи в корейских салатах?

Перейти

Овощи как роскошь: баклажаны и кабачки уходят из продуктовой корзины россиян

Перейти

«Обжариваем на сковороде»: как замариновать листья салата на зиму

Перейти