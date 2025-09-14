Городовой / Общество / «Секрет таится в панировке»: как приготовить теплый салат с хрустящими баклажанами
«Секрет таится в панировке»: как приготовить теплый салат с хрустящими баклажанами

Опубликовано: 14 сентября 2025 20:14
Салат с баклажанами
«Секрет таится в панировке»: как приготовить теплый салат с хрустящими баклажанами
Эксперт поэтапно рассказал, что учесть в приготовлении этого вкуснейшего блюда.

Теплый салат с баклажанами не оставит равнодушным ни одного гурмана. Дело в его хрустящей корочке и отменном вкусе. Но, чтобы добиться такого эффекта, нужно постараться.

Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому» все секреты этого вкусного и необычного салата.

«Основной секрет таится в панировке», — говорит эксперт и раскрывает тонкости приготовления блюда.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Баклажан 1 шт
Соль по вкусу
Кукурузный крахмал 2 ст.л.
Растительное масло для жарки
Помидоры 2 шт
Устричный соус 2 ст.л.
Сока лимона по вкусу
Соус унаги 2 ст.л.
Сахар по вкусу
Кинза по вкусу
Семечки по вкусу
Сливочный сыр 80-100 гр

Приготовление

  1. Нарезать баклажаны на не большие кусочки;
  2. Добавить к ним соль и оставить на 15-20 минут;
  3. Добавить к баклажану кукурузный крахмал, именно он даст корочку;
  4. Хорошо обвалять, запанировать, прижимая руками крахмал к баклажанам;
  5. Жарить запанированные баклажаны в хорошо разогретом растительным масле в течение 4-5 минут;
  6. Откинуть их на бумажное полотенце;
  7. Нарезать крупно помидоры:
  8. Добавить помидоры к баклажанам;
  9. Приготовить соус из смеси устричного соуса, сока лимона, соуса унаги и сахара.
  10. Украсить блюдо кинзой, жареными семечками и дополнить сливочным сыром.
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
