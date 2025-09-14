«Секрет таится в панировке»: как приготовить теплый салат с хрустящими баклажанами

Теплый салат с баклажанами не оставит равнодушным ни одного гурмана. Дело в его хрустящей корочке и отменном вкусе. Но, чтобы добиться такого эффекта, нужно постараться.
Шеф-повар Денис Перевоз рассказал «Городовому» все секреты этого вкусного и необычного салата.
«Основной секрет таится в панировке», — говорит эксперт и раскрывает тонкости приготовления блюда.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Баклажан
|1 шт
|Соль
|по вкусу
|Кукурузный крахмал
|2 ст.л.
|Растительное масло
|для жарки
|Помидоры
|2 шт
|Устричный соус
|2 ст.л.
|Сока лимона
|по вкусу
|Соус унаги
|2 ст.л.
|Сахар
|по вкусу
|Кинза
|по вкусу
|Семечки
|по вкусу
|Сливочный сыр
|80-100 гр
Приготовление
- Нарезать баклажаны на не большие кусочки;
- Добавить к ним соль и оставить на 15-20 минут;
- Добавить к баклажану кукурузный крахмал, именно он даст корочку;
- Хорошо обвалять, запанировать, прижимая руками крахмал к баклажанам;
- Жарить запанированные баклажаны в хорошо разогретом растительным масле в течение 4-5 минут;
- Откинуть их на бумажное полотенце;
- Нарезать крупно помидоры:
- Добавить помидоры к баклажанам;
- Приготовить соус из смеси устричного соуса, сока лимона, соуса унаги и сахара.
- Украсить блюдо кинзой, жареными семечками и дополнить сливочным сыром.