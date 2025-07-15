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Бегство поручней: почему в петербургском метро эскалатор обгоняет сам себя

Опубликовано: 15 июля 2025 22:32
эскалатор в метро
Бегство поручней: почему в петербургском метро эскалатор обгоняет сам себя
globallookpress/ Maksim Konstantinov

Все дело в хитрой механике.

Приходилось ли замечать, что поручень эскалатора в метро иногда движется быстрее ступеней?

Это явление — не ошибка и не оптическая иллюзия, а результат инженерной хитрости.

В чем секрет?

Причина кроется в приводном блоке, большом колесе, которое вращает поручни.

“Поручни двигает приводной блок – грубо говоря, такое большое колесо, спрятанное под ногами на входе и выходе с эскалатора”, — поясняет "Дотошный турист".

Износ и скорость

Со временем диаметр приводного колеса уменьшается из-за трения о резиновые поручни.

Чтобы компенсировать этот износ, новые колеса изготавливают на 2% больше теоретического диаметра.

“По этой причине изначально делаются новые колеса на 2% больше теоретического диаметра — и поручни начинают бежать впереди ступеней”.

Норма и диагностика

Правила метрополитена допускают расхождение в скорости ступеней и поручней в пределах 2%.

Таким образом, скорость поручней является индикатором состояния эскалатора.

“Народная диагностика”

“Вывод: если рука едет вперед — эскалатор новый. Если параллельно — эскалатор прожил полжизни, если назад — его пора ставить на капремонт: износился приводной блок”.

В результате, по скорости поручней можно определить степень изношенности эскалатора.

Хитрости подземного царства

Теперь известно, почему поручни иногда движутся быстрее ступеней в метро. Это не случайность, а следствие инженерного расчета.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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