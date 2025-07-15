Бегство поручней: почему в петербургском метро эскалатор обгоняет сам себя

Приходилось ли замечать, что поручень эскалатора в метро иногда движется быстрее ступеней?
Это явление — не ошибка и не оптическая иллюзия, а результат инженерной хитрости.
В чем секрет?
Причина кроется в приводном блоке, большом колесе, которое вращает поручни.
“Поручни двигает приводной блок – грубо говоря, такое большое колесо, спрятанное под ногами на входе и выходе с эскалатора”, — поясняет "Дотошный турист".
Износ и скорость
Со временем диаметр приводного колеса уменьшается из-за трения о резиновые поручни.
Чтобы компенсировать этот износ, новые колеса изготавливают на 2% больше теоретического диаметра.
“По этой причине изначально делаются новые колеса на 2% больше теоретического диаметра — и поручни начинают бежать впереди ступеней”.
Норма и диагностика
Правила метрополитена допускают расхождение в скорости ступеней и поручней в пределах 2%.
Таким образом, скорость поручней является индикатором состояния эскалатора.
“Народная диагностика”
“Вывод: если рука едет вперед — эскалатор новый. Если параллельно — эскалатор прожил полжизни, если назад — его пора ставить на капремонт: износился приводной блок”.
В результате, по скорости поручней можно определить степень изношенности эскалатора.
Хитрости подземного царства
Теперь известно, почему поручни иногда движутся быстрее ступеней в метро. Это не случайность, а следствие инженерного расчета.