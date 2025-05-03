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Семейная музыкальная шкатулка. Чем привлекал Фонтанный дом знаменитостей Петербурга?

Опубликовано: 3 мая 2025 14:33
Дом, люди
Семейная музыкальная шкатулка. Чем привлекал Фонтанный дом знаменитостей Петербурга?
Globallookpress / Belkin Alexey / news.ru

Этот дом много лет был предан одной семье, которая устраивала в нем настоящие театральные представления.

Фонтанный дом, или Шереметевский дворец — это одна из самых живописных и атмосферных усадеб Санкт-Петербурга, которая хранит в себе целую эпоху русской культуры. Расположенный на набережной реки Фонтанки, он был родовым гнездом графов Шереметевых на протяжении более двух столетий и до революции 1917 года.

Как все начиналось

История дворца началась в 1712 году, когда Петр Великий пожаловал участок земли у реки Фонтанки своему верному соратнику — фельдмаршалу Борису Шереметеву. Тогда на этом месте стоял всего лишь деревянный домик и несколько хозяйственных построек. Борис Шереметев сам здесь почти не жил, а после его смерти в 1719 году усадьбой управлял управляющий Иван Бем, сообщает Культура.рф.

В 1730-х годах при сыне фельдмаршала, Петре Шереметеве, на месте деревянных построек появился каменный дворец в стиле русского барокко. В 1750-х дворец надстроили вторым этажом, и с тех пор он стал выглядеть именно так, как мы можем увидеть сегодня.

Дворец — центр культуры и искусства

Фонтанный дом стал не просто семейной резиденцией, а настоящим культурным центром Петербурга. Здесь устраивали музыкальные вечера, театральные постановки и литературные салоны. В XVIII веке в дворце жила крепостная актриса Прасковья Ковалева, известная под псевдонимом Жемчугова, которая позже вышла замуж за графа Николая Шереметева и стала графиней.

В XIX веке дворец продолжил играть важную роль в культурной жизни города. Здесь выступали такие знаменитости, как Михаил Глинка, Ференц Лист и другие музыканты. В усадьбе даже был построен Театральный зал, где ставили камерные спектакли режиссеры Всеволод Мейерхольд и Николай Евреинов.

Судьба дворца в XX веке

После революции 1917 года последний хозяин, граф Сергей Шереметев, добровольно передал дворец государству. В советское время здание использовали по-разному: здесь были коммунальные квартиры, склады и даже Союз по заготовке дров. Известно, что в одной из коммуналок жила знаменитая поэтесса Анна Ахматова.

В 1918 году во дворце открыли музей, который показывал интерьеры и коллекции Шереметевых, но в 1930-х экспозицию закрыли, а часть коллекций растащили. Сейчас в главном здании Фонтанного дома располагается Музей музыки, где можно увидеть отреставрированные парадные залы и узнать много интересного о музыкальной культуре России. В одном из флигелей работает Музей Анны Ахматовой.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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