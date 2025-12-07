Городовой / Общество / Сейчас бы постеснялись: почему старейшая набережная Петербурга носит имя героя с запятнанной репутацией
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество

Сейчас бы постеснялись: почему старейшая набережная Петербурга носит имя героя с запятнанной репутацией

Опубликовано: 7 декабря 2025 14:00
Набережная Лейтенанта Шмидта
globallookpress/ Serguei Fomine

Рассказываем подробнее.

Набережная Лейтенанта Шмидта — одна из старейших в городе, с парадным видом на Неву и Адмиралтейские верфи. Но её название связано с фигурой весьма неоднозначной. Кем был человек, чьё имя она носит, и почему его помнят до сих пор?

Набережная, задуманная ещё Петром I и спланированная архитектором Леблоном, сменила несколько названий. С 1918 года она носит имя Петра Петровича Шмидта (1867–1906) — легендарного героя советской истории, одного из руководителей восстания на крейсере «Очаков» в 1905 году.

Однако личность Шмидта далека от безупречного образа «борца с царизмом». Его послужной список полон скандалов: постоянные конфликты с начальством, нервные срывы, увольнения «по состоянию здоровья» и даже диагноз «шизофрения с манией величия», поставленный в лазарете Нагасаки.

После увольнения с Тихоокеанского флота он вернулся на службу лишь с началом Русско-японской войны, но, узнав о гибели эскадры, снова уволился. Его революционная деятельность также была своеобразной: он создал «Союз офицеров — друзей народа», состоявший из него одного, а затем возглавил мятеж на «Очакове», объявив себя командующим Черноморским флотом.

После подавления восстания Шмидт был расстрелян. В советское время его образ был героизирован, а название набережной сохранено как символ революционной традиции.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
