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Шпроты — больше, чем просто рыба: откуда взялось это странное название

Опубликовано: 27 мая 2025 11:01
Консервы, шпроты
Шпроты — больше, чем просто рыба: откуда взялось это странное название
globallookpress/ Bulkin Sergey/ NEWS.ru

Это не рыба, а способ.

Шпроты у многих ассоциируются с маленькими копчеными рыбками в масле, которые так любят на бутербродах и закусках. Но на самом деле шпроты — это не просто название рыбы, а целая история и технология. Разбираемся, что же такое шпроты на самом деле.

Не только рыба

Шпроты — это род мелкой морской рыбы из семейства сельдевых. В природе это небольшие рыбки длиной около 10–12 сантиметров, которые обитают в Балтийском и других морях.

Но когда в России говорят «шпроты», чаще всего имеют в виду не конкретно рыбу, а особый способ ее приготовления. Это копченые маленькие рыбки, уложенные в банки и залитые растительным маслом. Так что это название продукта, а не только рыбы.

История появления шпрот

Появление шпрот связано с желанием сохранить рыбу подольше. Еще в XVIII веке люди коптили, солили и вялили рыбу, чтобы она не портилась. А в конце XIX века в Риге впервые придумали копченую рыбу укладывать в жестяные банки и заливать маслом — так родились первые шпроты в привычном нам виде.

Этот продукт быстро стал популярным и дорогим деликатесом. В начале XX века «царские шпроты» поставлялись даже к императорскому столу. В советское время шпроты стали массовым продуктом, а в Латвии был открыт крупный рыбокомбинат, где их делали вручную, сообщает Гастроном Медиа.

Как делают шпроты

Настоящие шпроты готовят из свежей мелкой рыбы, чаще всего из балтийской кильки, выловленной в холодное время года — с ноября по март. Зимой рыба жирнее и вкуснее, поэтому шпроты получаются сочными и нежными.

Процесс такой: рыбу моют и сортируют по размеру, коптят горячим способом при температуре около 100–130 °C на ольховой или буковой щепе, что придает рыбке характерный золотистый цвет и аромат. Затем рыбку укладывают в банки плотно, рядами или «косичкой», заливают подсолнечным или рапсовым маслом.

В классических шпротах обычно только рыба, масло и соль. Но сегодня можно встретить и варианты с добавками — лимоном, томатом, чесноком и другими специями.

Так что шпроты — это не просто название рыбы, а название способа приготовления мелкой рыбы методом горячего копчения с последующим консервированием в масле. Сегодня в банках могут быть разные виды мелкой рыбы — салака, тюлька, хамса, но все они называются шпротами, если приготовлены по классической технологии.

Если хочется попробовать настоящие шпроты с «балтийским акцентом», стоит выбирать продукты с указанием балтийской кильки и натурального копчения — тогда вкус будет максимально приближен к классике.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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