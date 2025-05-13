Мука, водка и «дворец» для рабочих: откуда взялись петербургские Чекуши

В юго-западной части Васильевского острова, среди промышленных зон и современных построек, скрывается один из старейших районов Петербурга — Чекуши. И хотя это место часто называют унылым, оно хранит в себе богатую историю и необычные названия.

Здесь, на углу Косой и Кожевенной линий, стоит ничем не примечательный на первый взгляд дом, который в свое время прозвали «Скобским дворцом». Откуда же взялись эти странные имена, и что они значат для петербургской истории?

Чекуши: между мукой, водкой и историей

По словам петербургских краеведов, существует несколько версий происхождения названия самой старой промышленной зоны Петербурга — Чекуши.

Одна из версий связана с мучными амбарами, которые находились здесь в XVIII веке. Климат Петербурга всегда был суров — дожди, наводнения, ветра с Финского залива. Из-за сырости и влажности мука на складах подмокала, твердела, размокала и снова затвердевала, превращаясь практически в камень.

Для того, чтобы вернуть ее в нормальное состояние, рабочие использовали специальные деревянные колотушки, с помощью которых и разбивали муку. Эти орудия труда назывались чекушками, и стук от них, по всей видимости, раздавался на всю округу, дав название этому району.

Вторая версия связывает происхождение названия с премией в виде чекушки с горячительными напитками, которую получали рабочие за хорошую работу на местных преимущественно вредных производствах — кожевенных, дубильных, красильных и прочих. На всех этих многочисленных фабриках трудились работяги, приезжавшие в столицу на заработки, и щедрая награда, вероятно, оставила свой след в истории этого места.

«Скобской дворец»: от амбаров до доходного дома

В конце XVIII — начале XIX веков на углу современной Кожевенной и Косой линий, на землях, которые тогда принадлежали купцу Федору Ямщикову, построили нежилое здание для различных нужд. Потом у этого участка сменился владелец, и вместе с ним изменился и статус дома: из нежилого после ряда перестроек он превратился в доходный.

Как пишет канал «Путешествия по городам и весям», последняя перепланировка была выполнена в 1906 году воронежским архитектором Владимиром Липским.

В начале прошлого века в этом доме селились рабочие, приехавшие в столицу из Ярославской, Тверской и Псковской губерний. Последних, видимо, было особенно много, поэтому в честь такого нашествия жителей Пскова, которых издавна называли скобарями, и пошло ироничное название дома — «Скобской дворец».

Конечно, здание меньше всего напоминает дворец. Его неоднократно перестраивали: поначалу в доме практически не было кухонь, а большинство его жителей, не имея возможности полноценно арендовать не то, что квартиру, а хотя бы комнату, снимали угол, поэтому дом был забит людьми от подвала до чердака.

Непарадный Петербург: история, спрятанная за фасадами

Таким образом, и названия «Чекуши», и «Скобской дворец» отражают историю этого места — историю труда, жизни простых людей и особенностей петербургского быта. Это часть непарадного Петербурга, где за скромными фасадами скрываются интересные и порой неожиданные истории.

Посещение Чекушей — это возможность увидеть другой Петербург, отличный от привычных туристических маршрутов. Это возможность прикоснуться к истории города, которая складывалась не только из дворцов и парадных площадей, но и из жизни обычных людей, работавших на заводах и фабриках, и оставивших свой след в названиях улиц и домов. И пусть «Скобской дворец» не поражает своим великолепием, он рассказывает свою историю труда, жизни и юмора петербуржцев.