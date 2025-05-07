Почему не всем открыт доступ на смотровую в главном петербургском соборе

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — уникальный памятник архитектуры классицизма и один из крупнейших православных храмов в мире.

Его величественное здание хранит в себе множество историй, легенд и неизвестных фактов, которые делают его еще более загадочным и привлекательным для туристов и исследователей.

Строительство и зачем понадобились горшки

Строительство Исаакиевского собора — самой значительной его перестройки — было инициировано императором Александром I. Победу в конкурсе на лучший проект одержал французский архитектор Огюст Монферран.

Строительство собора заняло 40 лет и стало делом всей жизни Монферрана. Оно проходило под курированием Николая I, а церемония открытия состоялась в июне 1858 года при Александре II.

Как пишет «Окно в Россию», уникальная конструкция купола собора была реализована благодаря использованию пустых глиняных горшков, заполнявших пространство между фермами.

Это решение улучшило акустику храма, облегчило общий вес купола и обеспечило отличную теплоизоляцию, благодаря чему собор не промерзает даже в сильные морозы. Такое нестандартное решение подчеркивает инженерный гений архитекторов и строителей того времени.

Исаакиевский собор пережил многое

Исаакиевский собор играл важную роль в жизни города на протяжении всей своей истории. В советское время из него были изъяты все церковные ценности, колокола отправили на переплавку, а сам собор превратили в антитегиозный музей.

В период с 1931 по 1986 год под куполом собора находился самый тяжелый в мире маятник Фуко, наглядно демонстрирующий суточное вращение Земли.

Почему Исаакий не бомбили

Во время Великой Отечественной войны в соборе были эвакуированы произведения искусства из других музеев города. Немецкая артиллерия использовала здание собора в качестве ориентира, поэтому его не трогали и он не пострадал от бомбардировок.

Внутреннее убранство и святыни

Исаакиевский собор имеет три престола: центральный — во имя святого Исаакия Далматского, левый придел — во имя святого великого князя Александра Невского и правый — во имя святой великомученицы Екатерины.

Одна из самых почитаемых святынь собора — копия Тихвинской иконы Божией Матери.

Несмотря на то, что Исаакиевский собор является храмом-музеем и ежедневно посещается сотнями туристов, в нем ежедневно проводятся службы в одном из приделов, а по большим церковным праздникам — и в главном приделе. Это подчеркивает важность собора как действующего храма и его роль в духовной жизни Петербурга.

Технические характеристики и почему сердечникам вход запрещен

Высота Исаакиевского собора составляет 101,5 метра. До строительства Лахта-центра это было второе по высоте здание города после Петропавловского собора. На высоте 43 метров располагается колоннада и смотровые площадки, с которых открывается завораживающий вид на город.

Храм богато украшен скульптурами ангелов, евангелистов и апостолов. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.

Для внутреннего убранства собора было использовано 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы. Исаакиевский собор считается самым дорогим храмом XIX века, на его возведение казна потратила 23 миллиона рублей.

Храм вмещает 14 000 посетителей, уступая лишь собору Святого Павла в Лондоне по вместимости.

Подъем на смотровую площадку Исаакиевского собора осуществляется по 262 ступенькам: 211 каменных по винтовой лестнице до крыши и 51 железных до самой площадки. Лифт отсутствует. В связи с этим, посещение не рекомендуется людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.