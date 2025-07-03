Почему туристы заглядывают под скакуна на Аничковом мосту?

На Аничков мост! Кажется, что может быть интересного в этих четырех бронзовых группах, изображающих укрощение коня человеком? Ан нет!
Помимо художественной ценности и впечатляющей истории создания, которая заняла у Клодта целых 18 лет, в этих изваяниях скрывается тайна, манящая туристов, словно магнит.
Секретный профиль: Наполеон или рогоносец?
И вот, наблюдаем картину: гости Северной Пальмиры припадают к мостовой, вытягивают шеи и, словно заговорщики, всматриваются под животы бронзовых коней. Что же они там ищут?
А ищут они вовсе не потерянные монетки и не следы петербургской брусчатки. Ищут они... лицо изменника!
Ходит в народе легенда, будто запальчивый скульптор, уличив свою супругу в неверности, решил увековечить обидчика в самом пикантном месте – между ног у одного из коней. Иные, правда, утверждают, что это не просто обидчик, а сам Наполеон Бонапарт! Дескать, если присмотреться повнимательнее, то в хитросплетении бронзы можно разглядеть знакомые черты корсиканского завоевателя.
Кузнечное дело: подковы расскажут историю
Кто знает, что там на самом деле привиделось Петру Клодту, но факт остается фактом: любопытство туристов разгорается нешуточное!
Кстати, есть еще одна интересная деталь. Обратите внимание: у коней, которые "смотрят" в сторону Адмиралтейства, копыта подкованы, а у тех, что обращены к площади Восстания - нет.
Говорят, это связано с тем, что раньше в Кузнечном переулке ковали лошадей. Получается, что подкованные скакуны двигаются от кузниц, а неподкованные - только направляются туда.
Аничков мост: больше, чем просто переправа
Аничков мост это не просто переправа через Фонтанку, а живая летопись города, место встречи истории и легенд, место, где каждый турист может почувствовать себя детективом, разгадывающим городские тайны.
Вот такие вот тайны хранит в себе Аничков мост. Так что, будете в Петербурге – не забудьте заглянуть под скакуна. Кто знает, может быть, именно вам удастся разглядеть то, что ускользает от взгляда других!