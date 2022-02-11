Собчак обвинили в проплаченном государством «отъеме» денег у народа

В одном из недавних прямых эфиров, проведенных в Инстаграме, Виктория Боня высказалась в адрес разоблачающей инфоцыган Ксении Собчак. Телеведущая сказала, что Ксению больше всего задело, что молодые девочки-блогеры зарабатывают на продаже курсов хорошие деньги.

Боня напомнила, как Собчак возмущалась тем, сколько денег было передано из рук в руки в обход государства. При этом журналистка отметила, что большинство инфомарафонщиков не имеют соответствующего образования.