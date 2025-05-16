Спасают как человека: в Петербурге старинную липу отправили в лазарет

В Петербурге спасают настоящего долгожителя города — 170-летнюю липу на Елагином острове, ей ставят настоящие «капельницы». Звучит странно, но на самом деле это очень полезная и современная технология, которая помогает деревьям восстанавливаться и бороться с болезнями. Как это происходит и действительно ли помогает?

Что такое капельница для дерева?

Это процедура очень похожа на человеческую, только в случае с деревом вместо вены используют ствол, а вместо лекарств — специальные питательные или лечебные растворы. Эти растворы вводят прямо в сосудистую систему дерева — по ней жидкость распространяется по всему растению, питая его и помогая бороться с вредителями и болезнями, передает сайт Родина.

Как это делают?

Чтобы поставить капельницу дереву, специалисты сверлят в стволе небольшие отверстия и в них вставляют специальные пластиковые наконечники с трубочками, которые соединены с раствором. Пакет со спасительным раствором подвешивают на высоте около метра от земли, и он медленно капает в дерево, словно капельница у человека.

После того как весь раствор введен, отверстия закрывают садовым варом или лаком, чтобы защитить дерево от инфекции и помочь ему быстрее зажить. Вся процедура занимает несколько часов, и раствор равномерно распространяется по стволу и корням. Все, как в больнице.

Зачем это нужно?

Деревья, особенно в городах, часто страдают от разных проблем и вредителей, а стареющие растения сильнее этому подвержены. Обычные опрыскивания и подкормки не всегда помогают, особенно если болезнь уже запущена. Растворы, введенные прямо в сосудистую систему, действуют быстрее и эффективнее, потому что не смываются дождем и не теряются в воздухе.

Одного потеряли

На днях в музее-заповеднике «Царское Село» все же не смогли спасти старейший дуб. Он два века рос перед Александровским дворцом и явно был свидетелем многих важных событий в истории России. Однако дереву не помогли никакие процедуры, его признали аварийным: оно угрожало посетителям.