В автомобилях россиян может быть «спящий» убийца: где его искать

Что мешает бесплатно отремонтировать все машины с подушками Takata и почему многие владельцы игнорируют предупреждения?

Десятки тысяч машин со взрывоопасными подушками Takata ездят по российским дорогам. В частности, это касается Mitsubishi, не лучше ситуация и по другим маркам. Среди них Mercedes-Benz, BMW, Subaru.

Многие автомобилисты даже не подозревают о существующей опасности.

Турист стал инвалидом: смертельная опасность на Филиппинах

В конце этого февраля подушка безопасности японской компании Takata в автомобиле Honda City 2009 года выпуска пробила сонную артерию российскому туристу на Филиппинах. Мужчина стал инвалидом, вдобавок его не могут перевезти в Россию.

Семья готовит иск к Honda, поскольку в момент легкого ДТП из раскрывшейся подушки вылетел осколок детали. Этот случай подчеркивает серьезность проблемы и возможные последствия.

200 тысяч авто под угрозой: ситуация в России

В России ситуация с подушками Takata куда опаснее, чем может показаться.

«Под действие кампаний, связанных с заменой газогенераторов модулей подушек безопасности или модулей в сборе, попадает несколько моделей (Lancer, Pajero, L-200 и Galant). В общей сложности более 200 тыс. автомобилей. К сожалению, на текущий момент отремонтировано менее 25% от общего количества», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Mitsubishi в России.

Недостаточно активная замена дефектных подушек увеличивает риск для владельцев автомобилей.

Toyota: проблемы с заменой и игнорирование предупреждений

Не завершена отзывная кампания по замене подушек Takata и в автомобилях Toyota. Тем не менее эта японская корпорация бесплатно отремонтировала в России 148,6 тыс. машин.

«На сегодняшний день замена осуществлена не на всем объеме подпадающих под отзывную кампанию транспортных средств в связи с тем, что, к сожалению, часть клиентов по независящим от ООО «Тойота Мотор» и дилеров причинам самостоятельно не обратилась в дилерские центры для выполнения замены, несмотря на общедоступную информацию о необходимости прохождения сервисной кампании», — сообщили в российском представительстве Toyota в ответ на вопрос о причинах, по которым ремонт машин до сих пор не проведен.

Недостаточная осведомленность и игнорирование предупреждений владельцами автомобилей затрудняют процесс замены дефектных подушек.

Suzuki: отзывная кампания не коснулась России

На глобальном рынке отзывные кампании из-за подушек безопасности Takata, способных нанести увечья водителю и пассажирам, инициировала и компания Suzuki. Однако в России автомобили с такими подушками не продавались.

«У нас не было такой отзывной кампании и не будет, потому что для нашего рынка не производились автомобили Suzuki с подушками от Takata», — заверили в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус».

Владельцам автомобилей Suzuki не стоит беспокоиться по поводу данной проблемы.

Смертельные подушки повсюду: список авто

Смертельные подушки Takata стоят также в машинах Mercedes-Benz, BMW, Subaru, Mazda, Ford, Chrysler, Kia, Hyundai, Volkswagen, Audi, Nissan, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus и даже в самых популярных моделях отечественных автогигантов.

Проблема затрагивает широкий спектр автомобильных марок и моделей, что требует повышенного внимания со стороны владельцев.

Вот аналитическая таблица по отзывам автомобилей с подушками безопасности Takata в России, основанная на предоставленной и подтверждённой информации:

Бренд/Модель Годы выпуска Количество отозванных машин Отозванные модели/Серии Toyota / Lexus 2011–2018 84 300 Hilux, Auris, Corolla; ES350, GX 460, IS250, IS250C, IS-F Subaru 2005–2011 42 100 Tribeca, Legacy, Outback, Impreza, WRX, Forester BMW 2000–2002 4 400 3 Series, 5 Series BMW (E46) 1998–2000 1 700 3 Series АвтоВАЗ (Lada) — 1 716 Kalina, Priora, Granta

Владельцам автомобилей следует проверить, подпадают ли их машины под отзывную кампанию по замене подушек безопасности Takata. Информацию можно найти на официальных сайтах автопроизводителей.

Если автомобиль подлежит ремонту, необходимо как можно скорее обратиться в сервисный центр для бесплатной замены дефектных подушек. Пренебрежение этим предупреждением может стоить жизни.