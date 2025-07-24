«Стенька Разин» и «Емелька Пугачев»: почему Петр I запрещал полуимена

Император не разрешал использовать и слово «холоп».

В далекой старой России люди имели не только личное имя, которое им давали при рождении или при крещении, но и еще так называемое полуимя.

Оно было не совсем обычное, а своего рода уменьшенная, иногда даже искаженная форма обычного имени. История полуимен в России — необычная и во многом отражающая настроения того времени.

Что такое полуимя и откуда оно появилось?

В отличие от ласковых форм, которые использовали близкие люди, полуимя часто носило выраженный уничижительный или презрительный оттенок.

Впервые широко полуимена начали использовать во времена Ивана Грозного в XVI веке.

Тогда подданные специально намеренно искажали свои имена, обращаясь в официальных ситуациях к знати, чтобы показать свое нижестоящее положение и покорность.

Например, вместо полного «Иван» говорили «Ивашка» или «Иванец» — будто говоря «маленький Иван». Так людей как будто ставили на место, подчеркивали социальное неравенство.

Для публичного оскорбления и принижения использовали точно такие же формы имени, чтобы человек воспринимался обществом как низкий и презираемый.

Вот почему в истории России есть знаменитые имена «Гришка Отрепьев» (самозванец Лжедмитрий I), «Стенька Разин» или «Емелька Пугачев».

Эти народные формы имени подчеркивали их негативную репутацию.

Запреты Петра I и конец эпохи полуимен

С началом правления Петра I ситуация начала меняться. Петр Великий считал использование полуимен символом деградации и унижения, пишет сайт Русская семерка.

В 1701 году он издал указ, запрещающий в официальных документах применять полуимена и обращение «холоп».

Вместо этого в официальном этикете появилось новое выражение — «нижайший раб».

Как воспринимались уменьшительные имена в народе?

Важно понимать, что среди простого народа уменьшительные формы имен не всегда носили негативный оттенок.

Например, великий поэт Александр Пушкин называл своих детей уменьшительными именами — Машка, Сашка, Наташка, Гришка — это пример нежности и любви, а вовсе не унижения.

Сегодня и полуимена, и ласкательные имена — часть нашей речи и никто ими не унижает друг друга.

От полуимен осталось историческое понимание о том, как язык может отражать социальные отношения.

Это небольшой, но яркий пример того, как в русском языке и культуре переплелись власть, общество и личное.