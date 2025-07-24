«Стенька Разин» и «Емелька Пугачев»: почему Петр I запрещал полуимена

В далекой старой России люди имели не только личное имя, которое им давали при рождении или при крещении, но и еще так называемое полуимя.
Оно было не совсем обычное, а своего рода уменьшенная, иногда даже искаженная форма обычного имени. История полуимен в России — необычная и во многом отражающая настроения того времени.
Что такое полуимя и откуда оно появилось?
В отличие от ласковых форм, которые использовали близкие люди, полуимя часто носило выраженный уничижительный или презрительный оттенок.
Впервые широко полуимена начали использовать во времена Ивана Грозного в XVI веке.
Тогда подданные специально намеренно искажали свои имена, обращаясь в официальных ситуациях к знати, чтобы показать свое нижестоящее положение и покорность.
Например, вместо полного «Иван» говорили «Ивашка» или «Иванец» — будто говоря «маленький Иван». Так людей как будто ставили на место, подчеркивали социальное неравенство.
Для публичного оскорбления и принижения использовали точно такие же формы имени, чтобы человек воспринимался обществом как низкий и презираемый.
Вот почему в истории России есть знаменитые имена «Гришка Отрепьев» (самозванец Лжедмитрий I), «Стенька Разин» или «Емелька Пугачев».
Эти народные формы имени подчеркивали их негативную репутацию.
Запреты Петра I и конец эпохи полуимен
С началом правления Петра I ситуация начала меняться. Петр Великий считал использование полуимен символом деградации и унижения, пишет сайт Русская семерка.
В 1701 году он издал указ, запрещающий в официальных документах применять полуимена и обращение «холоп».
Вместо этого в официальном этикете появилось новое выражение — «нижайший раб».
Как воспринимались уменьшительные имена в народе?
Важно понимать, что среди простого народа уменьшительные формы имен не всегда носили негативный оттенок.
Например, великий поэт Александр Пушкин называл своих детей уменьшительными именами — Машка, Сашка, Наташка, Гришка — это пример нежности и любви, а вовсе не унижения.
Сегодня и полуимена, и ласкательные имена — часть нашей речи и никто ими не унижает друг друга.
От полуимен осталось историческое понимание о том, как язык может отражать социальные отношения.
Это небольшой, но яркий пример того, как в русском языке и культуре переплелись власть, общество и личное.