Строители на миллион: кто зарабатывает 200+ тысяч в Москве и Петербурге

Опубликовано: 17 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Сильнее всего за год в сфере строительства заработная плата выросла у главных инженеров проекта.

По итогам февраля 2026 года лидерами по зарплатам среди неквалифицированных профессий в строительстве и недвижимости стали агенты по недвижимости, геодезисты и главные инженеры проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе hh.ru.​

В материалах указано, что среди специалистов строительства (за исключением руководителей) наивысшие доходы получают агенты по недвижимости — 205,9 тыс. рублей, геодезисты — 160,1 тыс. рублей, а также главные инженеры проектов — 185,3 тыс. рублей.

На управленческих позициях самыми денежными оказались руководители строительных проектов (183,7 тыс. рублей) и руководители проектов (131,2 тыс. рублей).​

Рост зарплат за год

Самый значительный прирост оплаты труда в строительной отрасли за год зафиксирован у главных инженеров проектов — на 23% (с 151 тыс. до 185,3 тыс. рублей).

Далее следуют агенты по недвижимости (+18% год к году), инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (+17%, с 101,7 тыс. до 118,8 тыс. рублей), инженеры ПТО и инженеры-сметчики (+16%, с 121,9 тыс. до 141,7 тыс. рублей), а также инженеры по охране труда, технике безопасности и экологи (+15%, с 78,3 тыс. до 90,3 тыс. рублей).​

Средние показатели рынка

Замгендиректора сервиса "Работа.ру" Александр Ветерков отметил ТАСС, что в 2025 году средняя зарплата в вакансиях по строительству и недвижимости в России составила 102,4 тыс. рублей в месяц — на 6% выше, чем в 2024-м.

Рекордные предложения встречаются в Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах, где строители могут зарабатывать 250–300 тыс. рублей ежемесячно.​

Автор:
Юлия Аликова
