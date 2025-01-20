Как Сергей и Вера поженились в блокадном Ленинграде: свадьба под пулями

В самый разгар блокады Сергей Гаврилов, командир турбомашинной группы крейсера «Максим Горький», встретил свою будущую жену, Веру, на новогоднем вечере в конструкторском бюро завода «Судомех». Несмотря на голод, холод и постоянные обстрелы, в тот вечер город, как мог, вспоминал о мирной жизни. Под звуки патефона девушки танцевали в довоенных платьях, висевших мешками, но для моряков они были самыми красивыми.

Сергей и Вера с первого танца не расставались весь вечер. Он сразу почувствовал, что это его судьба, и твердо решил жениться. Вера сомневалась: война, разруха, но Сергей был настойчив. В редкие увольнительные он приносил ее матери сирень, заботился и поддерживал, пока девушка не согласилась. Любовь оказалась сильнее войны.

Свадьба без фаты и колец

15 ноября 1943 года Сергей и Вера зарегистрировали брак в ЗАГСе на Садовой улице. Это было не похоже на современную церемонию. Вера надела розовое платье с выпускного. Не было ни фаты, ни колец, ни пышного торжества. В ЗАГСе их фамилии коротко внесли в список, выдали свидетельство и бросили скупое: «Поздравляю». Вот и все. По дороге домой молодожены попали под обстрел, но это не смогло омрачить их счастья.

Праздник на двоих

Дома Вера и Сергей устроили импровизированный ужин. Консервы с корабля, черный хлеб, винегрет и немного цветов, которые один из матросов выменял на пайку в Ботаническом саду. Под песни Вадима Козина и Георгия Виноградова они танцевали и радовались своему союзу. В тот день не было изысков, но была настоящая любовь, ставшая опорой в суровых условиях блокады.

После свадьбы Сергей снова ушел на службу, а Вера ждала его с редких увольнительных. Их брак выдержал войну и стал примером того, как любовь может победить даже самые страшные времена, пишет источник.