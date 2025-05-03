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Сясьстрой: впечатления туриста о городе в Ленобласти с необычным названием и деревянными домиками

Опубликовано: 3 мая 2025 18:01
Город в Ленобласти
Сясьстрой: впечатления туриста о городе в Ленобласти с необычным названием и деревянными домиками
Фото: Городовой.ру

Незаслуженно обходится стороной многими.

О поездке в Сясьстрой один из туристов рассказал в Сети. По его словам, путешествие в этот город было незапланированным: туда пришлось ехать по делам, и он решил совместить это с прогулкой.

Турист отмечает, что добраться до Сясьстроя непросто: железная дорога проходит в стороне, а автобусы быстро заполняются, особенно летом. Чтобы успеть к нужному времени, он выбрал прямой автобус из Петербурга.

По его впечатлениям, Сясьстрой — это в первую очередь город деревянных домов. В районе администрации встречаются старые тёмные постройки, которые, как пишет турист, уступают по красоте деревянной архитектуре Вологды или Петрозаводска. Новостройки среди деревянного массива смотрятся заметно ярче.

На Петрозаводской улице, ведущей к Мурманскому шоссе, город оживает: здесь больше людей, современные магазины и жилые пятиэтажки. Порадовали Молодёжный сквер и арт-объект «Я люблю Сясьстрой», а также ухоженный парк Сосновый бор на берегу реки Сясь. Турист особенно отметил удобные деревянные дорожки на пляже и красивую смотровую вышку, хотя посетовал на то, что её испортили неаккуратные отдыхающие.

Прогулка продолжилась к мосту через реку Сясь, откуда открывается вид на Ладожское озеро и Старо-Свирский канал. По словам туриста, пейзаж там действительно впечатляющий. Он также планировал дойти до Успенской церкви в Сясьских Рядках, но путь преградила агрессивная стая бродячих собак, и от идеи пришлось отказаться.

В итоге прогулка завершилась поездкой в Волхов на полупустом автобусе. Турист отмечает, что не успел заглянуть в Новый район Сясьстроя, но, изучив панорамы, сделал вывод, что район в основном состоит из типичных панельных пятиэтажек и особых достопримечательностей там нет.

Мнение об этом городе, как подчёркивает автор, субъективное и основано на личных впечатлениях.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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