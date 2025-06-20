Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе

В XIX веке общественная мораль была крайне строга — открытая одежда, даже на пляже, считалась вызовом благопристойности.

Сегодня пляжи Финского залива — место для загара, пикников и открытых купаний. Но когда-то именно здесь зародился первый массовый курорт Петербурга, и выглядел он совершенно иначе.

Раздельные пляжи и строгий надзор: Моральные устои эпохи

Женщины и мужчины купались раздельно, на разных участках побережья — с высокими заграждениями и охраной, следящей за тем, чтобы никто не оказался «не на своей стороне».

Соблюдение приличий было превыше всего — нарушение моральных норм могло обернуться общественным порицанием.

«Купальная карета»: Изобретение для сохранения инкогнито

Именно в это время на побережье Финского залива появляется удивительное изобретение — «купальная машина».

Это не что иное, как переодевалка на колесах, своего рода купальная карета, которая позволяла женщине полностью скрыться от посторонних глаз.

Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», изобретение было гениальным способом соблюсти строгие правила приличия и одновременно насладиться купанием в заливе.

Секрет купания: Веревка, слуга и красный флажок

Приехав на курорт, дама поднималась в кабину купальной машины, где переодевалась в закрытый, тяжелый купальный костюм — чаще всего из шерстяной ткани.

Затем кабину при помощи лошади или слуги буксировали в воду, пока ступеньки не погружались в залив. Весь процесс купания был строго регламентирован, чтобы исключить любую возможность нарушения приличий.

Окружающие не должны были видеть, как аристократка входит в воду. Даже ее лодыжки, по меркам тогдашней морали, — предмет, недопустимый к созерцанию.

Плавать многие дамы не умели, поэтому прикупальный шнур был обыденной практикой: женщина обматывала талию веревкой, другой конец которой крепился к машине. Иногда роль «страховочного троса» исполнял слуга, который держал конец веревки на берегу.

После купания — или, скорее, легкого обливания — дама заходила обратно в кабину, переодевалась и выставляла красный флажок: сигнал, что можно возвращать карету на берег.

Уединение превыше всего: Купание в одиночестве

Все происходило строго в одиночестве. Даже купание вдвоем считалось вызывающим и аморальным. Строгие правила приличия ограничивали даже возможность общения на пляже.