Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе

Сегодня пляжи Финского залива — место для загара, пикников и открытых купаний. Но когда-то именно здесь зародился первый массовый курорт Петербурга, и выглядел он совершенно иначе.
Раздельные пляжи и строгий надзор: Моральные устои эпохи
Женщины и мужчины купались раздельно, на разных участках побережья — с высокими заграждениями и охраной, следящей за тем, чтобы никто не оказался «не на своей стороне».
Соблюдение приличий было превыше всего — нарушение моральных норм могло обернуться общественным порицанием.
«Купальная карета»: Изобретение для сохранения инкогнито
Именно в это время на побережье Финского залива появляется удивительное изобретение — «купальная машина».
Это не что иное, как переодевалка на колесах, своего рода купальная карета, которая позволяла женщине полностью скрыться от посторонних глаз.
Как пишет канал «Прогулки по Санкт-Петербургу», изобретение было гениальным способом соблюсти строгие правила приличия и одновременно насладиться купанием в заливе.
Секрет купания: Веревка, слуга и красный флажок
Приехав на курорт, дама поднималась в кабину купальной машины, где переодевалась в закрытый, тяжелый купальный костюм — чаще всего из шерстяной ткани.
Затем кабину при помощи лошади или слуги буксировали в воду, пока ступеньки не погружались в залив. Весь процесс купания был строго регламентирован, чтобы исключить любую возможность нарушения приличий.
Окружающие не должны были видеть, как аристократка входит в воду. Даже ее лодыжки, по меркам тогдашней морали, — предмет, недопустимый к созерцанию.
Плавать многие дамы не умели, поэтому прикупальный шнур был обыденной практикой: женщина обматывала талию веревкой, другой конец которой крепился к машине. Иногда роль «страховочного троса» исполнял слуга, который держал конец веревки на берегу.
После купания — или, скорее, легкого обливания — дама заходила обратно в кабину, переодевалась и выставляла красный флажок: сигнал, что можно возвращать карету на берег.
Уединение превыше всего: Купание в одиночестве
Все происходило строго в одиночестве. Даже купание вдвоем считалось вызывающим и аморальным. Строгие правила приличия ограничивали даже возможность общения на пляже.