Архитектурные «шрамы» города: зачем в Петербурге строили глухие стены во дворах

Петербургские брандмауэры — это те самые загадочные глухие стены без окон, которые вы наверняка не раз замечали, гуляя по улицам города.

Они выглядят как огромные кирпичные полотна, иногда с остатками старой лепнины или следами бывших окон и балконов, но на деле — это целая страница истории и архитектуры Северной столицы.

Что такое брандмауэр и зачем он нужен?

Слово «брандмауэр» пришло к нам из немецкого языка и буквально означает «противопожарная стена» — Brand (пожар) и Mauer (стена).

Эти стены строили из кирпича или камня без окон, чтобы в случае пожара огонь не мог перепрыгнуть с одного дома на другой.

В Петербурге их начали возводить еще в середине XVIII века после серии крупных пожаров, чтобы обезопасить город, который тогда быстро рос и застраивался очень плотно.

Как появились петербургские брандмауэры?

В XVIII веке Петербург строился по принципу «дом к дому», то есть здания стояли вплотную друг к другу. После пожаров в 1730-х годах в городе ввели правило строить между домами глухие стены

Брандмауэры поднимались выше крыши, чтобы огонь не мог перейти на соседний дом. Так сформировалась уникальная городская особенность: улицы с одной стороны обрамляли фасады, а с другой — эти «слепые» кирпичные стены.

Интересно, что многие думают, будто брандмауэры — это следствие бомбежек Ленинграда во время Второй мировой войны, но это миф, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Конечно, после войны разрушенные дома укрепляли кирпичом, и появлялись новые глухие стены, но сами брандмауэры появились задолго до этого.

Почему брандмауэры выглядят так по-разному?

Петербург рос неравномерно, и дома строились разной высоты и размеров. Из-за этого брандмауэры часто имеют ступенчатую форму — они словно «поднимаются» или «опускаются» в зависимости от соседних зданий.

На многих стенах видны следы окон, балконов и лепнины — это остатки тех частей зданий, которые когда-то стояли рядом, но были разрушены или снесены.

Брандмауэры как часть городской культуры

В советское время на брандмауэрах часто появлялись мозаики и металлические панно с социалистической тематикой: например, изображения рабочих или сцены из революционной истории.

К сожалению, многие из этих произведений были утрачены в последние десятилетия, но некоторые сохранились или восстановлены.

Сегодня брандмауэры все чаще становятся площадками для уличного искусства. В Петербурге на них рисуют граффити, иногда с историческими или социальными посланиями.

Эти глухие стены — не просто архитектурный элемент, а настоящие хранители памяти Петербурга. Они рассказывают о том, как город боролся с огнем, как переживал войны и перестройки, как менялся его облик и население.

Брандмауэры — это своего рода «шрамы» на теле города, которые делают Петербург уникальным и узнаваемым.