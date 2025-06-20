Городовой / Город / Архитектурные «шрамы» города: зачем в Петербурге строили глухие стены во дворах
Эксклюзив
Последние новости
Тайное венчание и дочь: выходила ли замуж Екатерина II за князя Потемкина Общество
Загадочный памятник Петру I у Михайловского замка: почему монументу долгое время не могли найти место Город
Плюс 20% к благосостоянию: как вырастет минимальная зарплата в России Общество
«Маркизова лужа» превращается в курорт: как Сестрорецк стал любимым местом отдыха петербургской интеллигенции Город
Пляжный отдых XIX века: как «купальные кареты» оберегали петербургских дам от чужих взглядов на Финском заливе Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Архитектурные «шрамы» города: зачем в Петербурге строили глухие стены во дворах

Опубликовано: 20 июня 2025 21:02
Брандмауэры
Архитектурные «шрамы» города: зачем в Петербурге строили глухие стены во дворах
Городовой ру

Брандмауэры стали неотъемлемой частью городской архитектуры Северной столицы.

Петербургские брандмауэры — это те самые загадочные глухие стены без окон, которые вы наверняка не раз замечали, гуляя по улицам города.

Они выглядят как огромные кирпичные полотна, иногда с остатками старой лепнины или следами бывших окон и балконов, но на деле — это целая страница истории и архитектуры Северной столицы.

Что такое брандмауэр и зачем он нужен?

Слово «брандмауэр» пришло к нам из немецкого языка и буквально означает «противопожарная стена» — Brand (пожар) и Mauer (стена).

Эти стены строили из кирпича или камня без окон, чтобы в случае пожара огонь не мог перепрыгнуть с одного дома на другой.

В Петербурге их начали возводить еще в середине XVIII века после серии крупных пожаров, чтобы обезопасить город, который тогда быстро рос и застраивался очень плотно.

Как появились петербургские брандмауэры?

В XVIII веке Петербург строился по принципу «дом к дому», то есть здания стояли вплотную друг к другу. После пожаров в 1730-х годах в городе ввели правило строить между домами глухие стены

Брандмауэры поднимались выше крыши, чтобы огонь не мог перейти на соседний дом. Так сформировалась уникальная городская особенность: улицы с одной стороны обрамляли фасады, а с другой — эти «слепые» кирпичные стены.

Интересно, что многие думают, будто брандмауэры — это следствие бомбежек Ленинграда во время Второй мировой войны, но это миф, сообщает Санкт-Петербург.ру.

Конечно, после войны разрушенные дома укрепляли кирпичом, и появлялись новые глухие стены, но сами брандмауэры появились задолго до этого.

Почему брандмауэры выглядят так по-разному?

Петербург рос неравномерно, и дома строились разной высоты и размеров. Из-за этого брандмауэры часто имеют ступенчатую форму — они словно «поднимаются» или «опускаются» в зависимости от соседних зданий.

На многих стенах видны следы окон, балконов и лепнины — это остатки тех частей зданий, которые когда-то стояли рядом, но были разрушены или снесены.

Брандмауэры как часть городской культуры

В советское время на брандмауэрах часто появлялись мозаики и металлические панно с социалистической тематикой: например, изображения рабочих или сцены из революционной истории.

К сожалению, многие из этих произведений были утрачены в последние десятилетия, но некоторые сохранились или восстановлены.

Сегодня брандмауэры все чаще становятся площадками для уличного искусства. В Петербурге на них рисуют граффити, иногда с историческими или социальными посланиями.

Эти глухие стены — не просто архитектурный элемент, а настоящие хранители памяти Петербурга. Они рассказывают о том, как город боролся с огнем, как переживал войны и перестройки, как менялся его облик и население.

Брандмауэры — это своего рода «шрамы» на теле города, которые делают Петербург уникальным и узнаваемым.

Новости по теме
В Петербурге началась эпоха героизма и кто получил первую медаль: что произошло в истории Петербурга 3 июня В Петербурге началась эпоха героизма и кто получил первую медаль: что произошло в истории Петербурга 3 июня 3 июня 2025 08:02
Замурованы в стенах и фундаментах Петербурга: история о строительстве на костях оказалась не таким уж и мифом Замурованы в стенах и фундаментах Петербурга: история о строительстве на костях оказалась не таким уж и мифом 28 марта 2025 22:44
Как Екатерина II воспитывала внуков и когда Петербург получил водопровод: чем запомнилось 24 марта в истории Петербурга Как Екатерина II воспитывала внуков и когда Петербург получил водопровод: чем запомнилось 24 марта в истории Петербурга 24 марта 2025 08:01
От тайных интриг и казней до гимна и герба Петербурга: чем запомнилось 14 марта в истории Петербурга От тайных интриг и казней до гимна и герба Петербурга: чем запомнилось 14 марта в истории Петербурга 14 марта 2025 08:01
Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю 3 марта 2025 20:31
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще