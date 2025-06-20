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«Это все детский лепет»: какое средство точно поможет избавиться от проволочника в огороде

Опубликовано: 20 июня 2025 15:32
Проволочник
«Это все детский лепет»: какое средство точно поможет избавиться от проволочника в огороде
Городовой ру

В Ленобласти насекомое чувствует себя отлично, но есть метод, который поможет от него избавиться.

Проволочник — один из самых распространенных вредителей для огородников, особенно для тех, кто выращивает картофель и корнеплоды. Эти личинки жука-щелкуна питаются природными и подземными частями растений, что приводит к потере урожая.

В Ленобласти с проволочником борются многие, ведь он очень хорошо себя чувствует здесь из-за благоприятных условий для его размножения.

Единственный метод

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому» верный способ, как избавиться от вредителя раз и навсегда.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«От проволочника продаются всякие гранулы, но это все детский лепет. Самое главное — это перекопка почвы на зиму, причем поздняя перекопка, это где-то сентябрь-октябрь.

Причем перекопка на глубину, на полный штык, это где-то 25−28 сантиметров. Комья не разбиваются и хорошо промораживаются. Так там проволочник и погибнет.

Есть, конечно, специальные гранулы, можно их рассыпать, я пыталась, но это ничего не дает. Нужно, чтобы они глубоко в почву провалились. Какое-то количество проволочника гранулы убьют, но не избавят он него», — объясняет эксперт.

Личный опыт

По словам агронома, она на личном опыте знает, как работает перекопка против проволочника. На одном из своих участков эксперт просто косила траву, почва не перекапывалась около 20 лет. Однако как только на зиму были сделаны процедуры проморозки комьями земли, это помогло.

«Проволочник лезет в основном газонов. Поэтому у меня для травы отдельная пахота, подальше от картофеля и остальных культур. До постоянной перекопки проволочник съедал все, картофель шнурованный был, а после промораживания на зиму, поздней, прям перед снегом, он исчез», — объясняет Тихонова.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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