Новые правила переводов: что делать, чтобы ваши деньги не заблокировали

Даже мелкие переводы могут блокировать в случае подозрений, что они используются для отмывания преступных доходов или финансирования экстремизма.

С 1 июня 2025 года в России вступили в силу новые правила, которые могут серьезно повлиять на привычные денежные переводы между людьми.

Росфинмониторинг получил право временно блокировать операции с деньгами граждан, если возникнут подозрения, что эти деньги связаны с отмыванием преступных доходов.

Что это значит для обычных россиян и кому стоит насторожиться?

Что изменилось?

Раньше банки и финансовые организации уже следили за подозрительными операциями, но теперь полномочия Росфинмониторинга расширились.

С 1 июня служба может приостанавливать переводы на срок до 10 дней без решения суда, а в некоторых случаях — до 30 дней, если информация о подозрительности пришла из-за рубежа.

Это касается как крупных, так и мелких переводов.

Кого коснутся блокировки?

Главная цель — борьба с преступными схемами и мошенничеством. Но на практике под блокировки могут попасть и обычные люди, если их переводы выглядят подозрительно.

Например, если вы часто получаете небольшие суммы от разных людей без объяснений, или в назначении платежа пишете что-то вроде «возврат долга» или «за квартиру».

Особенно это касается фрилансеров, самозанятых, блогеров и тех, кто получает донаты или оплату за услуги от множества разных клиентов. Им теперь придется заранее готовить договоры, расписки и уведомлять банки.

Кто не попадет под блокировку?

Важно понимать, что обычные переводы между родственниками или друзьями, например, когда мама переводит деньги дочке на шоколадку или родители скидываются на детский праздник, блокировать не будут.

Закон не направлен на ограничение добросовестных операций, а на борьбу с мошенниками.

Что делать, чтобы не попасть под блокировку?

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева рассказала «Городовому», как избежать блокировки в случае мелких переводов вам на карту.

«В этой ситуации можно рекомендовать гражданам добавлять комментарии к переводам, указывая цель операции, но избегать общих и подозрительных формулировок. Но этого может быть недостаточно, поэтому гражданам необходимо сохранять документы, подтверждающие основания для переводов. Это могут быть договоры, расписки, переписка. Поэтому требуется учет личных финансовых операций для возможного обоснования их законности. Также необходимо избегать дробления крупных сумм на множество мелких переводов, что может насторожить контрольные органы», — объясняет Эльмира.

Также эксперты советуют заводить целевой счет, если нужно собрать деньги со множества людей. С помощью ссылки можно поделиться им, тем самым ваши номера карт и телефона не будут фигурировать в переводах.