«Заедать стресс — это нормально»: как правильно рассчитать норму сладкого, чтобы не навредить здоровью

Эксперт объяснил, что ограничивать себя в сладком нельзя, но соблюдать определенный лимит нужно.

Наш мозг устроен сложно, и когда наш организм испытывает стресс, то нам тут же хочется чего-нибудь вкусного и вредного. Многие тянутся за сладким, кто-то — за соленым.

И это не просто привычка или слабость — на самом деле, есть научные причины, почему сладкое при стрессе может быть не только желанным, но и полезным .

Почему мозгу при стрессе нужна глюкоза?

Во время стресса мозгу требуется больше энергии — примерно на 12% больше, чем обычно. Это связано с тем, что центральная нервная система пытается усилить свои защитные механизмы.

Глюкоза — основной источник энергии для мозга, и когда ее не хватает, мозг начинает забирать элемент из других частей тела, например, из мышц. Это может привести к проблемам с сердцем.

Поэтому умеренное потребление сладкого в стрессовой ситуации — это не просто удовольствие, а реальная помощь организму .

Нутрициолог Виктория Вишнякова рассказала «Городовому», какая норма сахара должна быть в рационе человека, чтобы не навредить и в то же время помочь себе при стрессе.

«Все зависит от того, что вы съедаете в течение дня. Нет нормы в конфетах или шоколаде, потому что вы не можете съесть ни одной конфеты, но выпить три стакана сока или морса, компота, чая с двумя ложками сахара. То есть вы еще ни одной конфеты не съели, но предел количества сахара уже превышен. Средняя норма — это 30−50 грамм для взрослого человека. Если мы съедаем меньше, то мы молодцы. Если едим больше на системной основе, то это плохо. Так или иначе, это отразиться на нашем здоровье», — говорит эксперт.

Немного можно

Нутрициолог отмечает, что если человек ест мало сладкого и когда-то превысит норму, то в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы это не вошло в привычку.

«Первое, что я могу предложить — это тщательно продумать свой рацион, повести дневник питания на 3 дня, просто записывать все, что вы съедаете. Посмотрите, прикиньте, сколько в этих продуктах сахара. Возьмите пачку и прочтите. Если он на втором месте — значит его там много, если он на последнем месте — то мало. Если вы хотите есть стабильно одно мороженое, любимое лакомство, спросите себя, остается ли это в лимите», — советует Виктория.

Заедать стресс — это нормально

По словам эксперта, съесть при стрессе что-то сладкое — это адекватный способ расслабиться, но если в вашем арсенале есть и другие варианты выдохнуть.

«Заедать стресс — это нормально. Но если вы не знаете другого способа, здесь уже может быть проблема. Вы можете выйти на свежий воздух, просто подышать, чтобы перестать кипеть внутри, или послушать музыку на высокой громкости. И если сладкое — это один из них, пусть он будет, но желательно не каждый раз к нему прибегать. Если же он единственный в вашем арсенале, то здесь стоит попробовать поработать с разными способами проживания стресса», — говорит эксперт.

Нутрициолог советует написать топ-10 дел, которые помогают пережить стресс. Нужно вспомнить о детстве и взять идеи оттуда.

Также можно написать те же 10 перекусов, которые будут сладкими, но в то же время войдут в лимит по количеству сладкого.

«Например, хлебец или цельнозерновой хлеб качественный, сверху арахисовая паста и банан. Это довольно хорошо. Может быть и наоборот: вы берете чай черный, кладете в него 2 ложки сахара, чтобы вам было прямо сладко, но при этом перекус будет из консервированного тунца с огурцом. Вы, таким образом, получаете питательные вещества и насыщаетесь, но при этом получаете сладкий вкус», — советует Виктория.