«Умная Маша»: откуда взялось это ироничное выражение и какое отношение оно имеет к Петербургу

Разбираемся в происхождении популярной идиомы и ее связи с детским журналом «Чиж».

Выражение «как умная Маша» характерно почти исключительно для разговорной речи.

По данным словарей, этот иронический оборот характеризует наивного человека, обманувшегося в своих надеждах и попавшего в неприятную ситуацию.

Но какое отношение «умная Маша» имеет к Петербургу?

«Ну вот! Как умная Маша»: Ироничная самооценка и редкое использование для характеристики других

«Ну вот! Как умная Маша, порылась в интернете в поисках нужной информации — и ничего не нашла! Завтра влетит от начальства».

Интересно, что эта идиома используется обычно при ироничной самооценке и реже — для характеристики другого человека.

«Еж» и «Чиж»: Откуда взялось выражение

В 1930-е годы в Ленинграде выходили два знаменитых на всю страну детских журнала — «Еж» (для школьников) и «Чиж» (для дошкольников), в которых работали гениальные поэты и писатели: Даниил Хармс, Николай Заболоцкий, Агния Барто, Николай Олейников, Корней Чуковский, Михаил Пришвин, Евгений Шварц и многие другие.

Однажды, в 1934 году, в журнале «Чиж» решили придумать сквозного персонажа и нарисовать о нем серию историй в картинках — советские комиксы (сейчас их так и называют).

Даниил Хармс придумал умную девочку Машу, а художник Бронислав Малаховский — ее образ.

Как пишет канал «Лахта Центр», прототипом послужила дочь Малаховского Катя.

Первая рисованная серия называлась «Как Маша заставила осла везти ее в город» и вышла в cвет во втором номере «Чижа» за 1934 год.

В каждом следующем номере журнала появлялись новые поэтические или прозаические комиксы, при этом авторы текстов и иллюстраторы иногда менялись, хотя Хармс и Малаховский работали над проектом до его финала (1937 год).

Интересно, что в ряде комиксов наряду с Машей действовал ее младший брат, «глупый Витя», но он, в отличие от талантливой сестры-изобретательницы, которая могла найти выход из любой сложной ситуации, в истории русского языка не остался.

Почему «умная Маша» стала идиомой?

Яркий образ: Умная, но попадающая в нелепые ситуации девочка легко запоминалась и вызывала сочувствие.

Популярность журнала «Чиж»: Журнал был популярен среди детей по всей стране, поэтому образ Маши быстро распространился.

Универсальность ситуации: История «умной Маши» отражает типичную ситуацию, когда человек, полагаясь на свой ум и знания, попадает впросак.

Ироничность: Использование идиомы «как умная Маша» позволяет выразить иронию по отношению к самому себе или к другому человеку, который переоценил свои силы.

Простота и запоминаемость: Краткое и емкое выражение легко использовать в разговорной речи.

Эта идиома, родившаяся в Ленинграде, продолжает жить и использоваться в современной речи, напоминая о талантливых авторах и ярких образах советского прошлого.