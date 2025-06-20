Сухой лед и солнцезащитный крем: что еще необходимо взять с собой в отпуск

Кроме красивых платьев и купальника не забудьте собрать с собой на отдых аптечку.

Собираясь в отпуск, важно правильно собрать чемодан и ничего не забыть. Однако не обойтись на отдыхе и без аптечки. Порой она помогает быстрее, чем врач, который для начала обратит внимание на вашу страховку.

Поэтому очень важно взять с собой те лекарства, которые вы уже привыкли принимать и точно знаете, что они помогут.

Обезболивающие

Терапевт Юлия Маршинцева рассказала «Городовому», что положить в аптечку для всей семьи в отпуске.

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «И основные препараты — это болеутоляющие, жаропонижающие средства. Чаще за границей, кстати, используют парацетамол, а в нашей стране — ибупрофен. Поэтому и парацетамол, и ибупрофен должны быть. Форма, в которой он в аптечке: сироп, таблетки или свечи, зависит от того, есть ли в семье дети. Поэтому это надо рассмотреть, как проще принимать каждому члену семьи и эту форму взять с собой», — говорит эксперт.

Лекарства при отравлении

Также в отпуске у нас может случиться расстройство желудка, ведь смена питания и перелеты влияют на желудочно-кишечный тракт.

«Поэтому положите в аптечку энтеросгель, который снимет интоксикацию. И еще, если будет диарея — это смекта или подобные порошки, которые легко разводить. Также можно взять с собой регидрон, он поможет, если у вас сильная интоксикация. Если нет, то всегда достаточно обычной воды с лимоном или с витамином С», — объясняет врач.

Антигистаминные

Если у вас есть аллергия, то не забудьте препараты, которые вам помогают. При изменениях в питании или при укусе насекомых они могут понадобиться.

Сухой лет и антисептики

«Сейчас очень хорошее средство — это так называемый сухой лед, он при постукивании становится холодным. Его всегда можно приложить, и он, естественно, будет работать как заморозка и остановит кровотечение, а также поможет при растяжениях, вывихах, ушибах. Это незаменимая вещь», — говорит эксперт.

Сухой лед можно купить в аптеке, он не занимает много места, его можно провозить в багаже, никто ничего вам не скажет. Также он не растает, так как работает он только тогда, когда он повреждается и становится холодным.

Не забудьте про бинты, пластыри и антисептики или спиртовые салфетки. С их помощью можно обработать рану.

Солнцезащитный крем

«Если мы едем на море, то не забываем про защиту от солнца, особенно для детей и белокожих — это SPF 50, для более-менее загорелых SPF 30. Также возьмите спрей от укусов насекомых», — советует терапевт.

Против простуды и вирусов

В отпуске никто не застрахован от вирусов, поэтому лучше взять с собой сосудосуживающие капли, солевой раствор для промывания носа, а также термометр.

Также не забудьте спрей или леденцы, которые помогут вашему горлу в случае простуды или инфекции.

Кроме того, эксперт советует все же не отказываться от медицинской страховки, ведь здоровье важнее.