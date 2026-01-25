Так Шарлотку готовит бабушка, а я рецепт сохранил: изумительно пышная, кусаю губами

Многие хозяйки сталкиваются с тем, что простая шарлотка вместо высокого и воздушного пирога превращается в плотный блин. Всё дело не в духовке или ингредиентах, а в правильной подготовке теста. Стоит исправить одну частую ошибку, и результат превзойдёт ожидания.
Главный секрет — раздельное взбивание яиц
Ключ к пышности — в тщательной работе с яйцами. Их нужно разделить на белки и желтки. Желтки взбить с сахаром до светлой пены и увеличения в объёме. Белки взбить в отдельной чистой и сухой посуде до стойких пиков, когда масса не выпадает из перевёрнутой миски. Именно взбитые белки, насыщенные воздухом, станут основой для подъёма теста.
Как правильно соединять ингредиенты
Когда основа готова, аккуратно соедините желтковую смесь с яблоками. Просеянную муку небольшими порциями (по 50 граммов) вводите строго в центр и осторожно, плавными движениями снизу вверх, подмешивайте её к краям. В самом конце деликатно, чтобы не осели пузырьки воздуха, вмешайте взбитые белки. Выпекайте в предварительно разогретой духовке. Такой подход гарантирует, что шарлотка поднимется равномерно и останется пышной даже после остывания.