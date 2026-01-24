Оставьте муку на блины, а пышным омлет сделает... соль: готовится на раз-два

Пышный, как облако, омлет — идеальный завтрак. Многие ошибочно добавляют в него муку, но шеф-повар Алексей Беседин в беседе с «Городовым» объяснил, что этот ингредиент делает блюдо плотным, а не воздушным, и поделился двумя верными способами.

Простой способ

Взбейте яйца с щепоткой соли до появления лёгкой пены — это насытит массу воздухом. При желании добавьте немного молока или сливок для нежности. Выливайте смесь на хорошо разогретую сковороду, смазанную маслом, и сразу накройте крышкой. Готовьте на слабом огне, пока омлет не схватится и не поднимется, но не пересушивайте его.

Классический способ с разделением яиц

Для гарантированной пышности разделите белки и желтки. Белки взбейте в чистую сухую посуду до образования устойчивых пиков. Желтки взбейте с ложкой воды и солью. Затем аккуратно, плавными движениями, вмешайте желтки в белковую пену. Выпекайте так же, под крышкой на медленном огне. Белки, насыщенные воздухом, и дадут ту самую лёгкость и объём.