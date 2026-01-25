Городовой / Полезное / «Тайд» приберегу, в стиральную машинку с вещами засыпаю перец и соль: вот чем помогает
«Тайд» приберегу, в стиральную машинку с вещами засыпаю перец и соль: вот чем помогает

Опубликовано: 25 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
стирка
«Тайд» приберегу, в стиральную машинку с вещами засыпаю перец и соль: вот чем помогает
Фото: Городовой.ру

В поисках безопасных для кожи и экологии вариантов многие возвращаются к старым, проверенным методам стирки. Оказывается, обычные продукты с кухни могут стать отличными помощниками в борьбе за чистоту вещей.

Для сохранения цвета и удаления пятен

Поваренная соль — универсальный помощник. Если добавить половину стакана крупной соли в барабан стиральной машины вместе с бельём, она поможет закрепить цвет ярких тканей, предотвращая линьку, и выведет многие свежие пятна. Кроме того, соль хорошо смягчает текстуру вещей, что особенно заметно на полотенцах и постельном белье.

Для чёрной одежды

Чтобы чёрные вещи дольше не теряли глубину цвета и не становились сероватыми, можно использовать молотый чёрный перец. Небольшое количество (примерно столовая ложка), завёрнутое в марлевый мешочек и брошенное в барабан вместе с одеждой, поможет сохранить насыщенный оттенок. Соль и перец следует использовать по отдельности, в зависимости от задачи.

Для отбеливания и сложных пятен

Растительное масло применяют для ручной стирки особо загрязнённых светлых вещей. В большой таз с кипятком добавляют натёртое хозяйственное мыло, немного соды и столовую ложку масла. В этом растворе замачивают бельё на несколько часов, а затем стирают обычным способом. Не стоит лить масло прямо в стиральную машину — это может повредить её механизм.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
