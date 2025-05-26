Там, где сегодня подают овершейки, 200 лет назад уже наливали суп: история одного ресторана на Гороховой

В Петербурге достаточно войти в кафе — и уже оказываешься на экскурсии. Один из ярких примеров — ресторан Mickey & Monkeys на Гороховой улице, 27.

Место, где и сейчас любят встречаться за столиком с бокалом вина и десертом за 990 рублей, уже два века назад было одним из гастрономических центров города. Да-да, в буквальном смысле — здесь кормили с XVIII века.

От трактира до овершейков

История дома уходит в 1768 год. Тогда здесь жил полковник Александр Турчанов. В его доме, «о двух жильях» — проще говоря, двухэтажном — уже работал трактир. Об этом сообщали даже Санкт-Петербургские ведомости: в харчевне господина Рейса можно было пообедать за 4 копейки, а заказать еду на дом — за 5. Задолго до доставки через приложения!

Спустя несколько десятилетий дом сменил владельца, но не гастрономическую миссию. В 1802 году здесь открылся Рижский кофейный дом — новинка для Петербурга того времени. Здесь подавали обеды и ужины, которые также можно было заказывать на вынос. В те годы это было редкостью: чаще всего обеды ели там, где их готовили.

От кухмистерских до гастробаров

В XIX веке Гороховая улица славилась кухмистерскими — простыми, но добротными столовыми. Здесь кормили чиновников, студентов, рабочих. Меню было сытным, блюда — по доступным ценам. За обед из трёх-четырёх блюд просили 35–45 копеек. А постоянным клиентам предлагали абонемент: 10 рублей в месяц и скидка в 1 рубль.

Сегодня на месте тех кухмистерских стоит стильный ресторан с не самыми скромными ценами. Но суть осталась той же — это место, где едят, общаются, отдыхают. Только теперь вместо горячего борща за копейку — бокал сухого и фотогеничный десерт, который лучше сначала снять, а потом съесть.

Память вкуса и адреса

Интересно, что именно на Гороховой улице были популярны заведения с национальной кухней — немецкой, польской, греческой. А итальянские рестораны, такие модные сейчас, появились в Петербурге ещё при Екатерине II. В начале XIX века, чтобы попасть в самые фешенебельные вроде Signore Alessandro, нужна была рекомендация.

Но дом №27 — это не про роскошь, а про стабильную гастрономическую традицию. Здесь, как 200 лет назад, продолжают кормить. Просто меняется подача, антураж и способы оплаты.

Петербургский вкус длиною в два века

Современные петербуржцы пьют кофе или заказывают овощной боул, даже не подозревая, что за тем же столом кто-то в мундире ел похлёбку в 1768-м. Здесь по-прежнему кормят — и по-прежнему хочется вернуться. А значит, в Петербурге всё идёт по плану. Историческому.