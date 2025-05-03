За КАДный «Петербургский колизей»: о чем молчит свидетель ушедшей эпохи

На окраине Петербурга, за пределами КАД, среди современных многоэтажек, скрываются руины некогда величественного здания — дома рыбопромышленников Зотовых. Этот заброшенный памятник архитектуры, прозванный в народе «Петербургским Колизеем», словно осколок прошлого, напоминает о богатой истории Рыбной слободы, ныне известной как Рыбацкое.

От Царского стола до забвения — история династии Зотовых:

История Рыбацкого уходит корнями в допетровские времена. В начале XVIII века, по указу Петра I, сюда были переселены крестьяне с берегов Оки, чтобы заниматься рыбным промыслом и поставлять улов к царскому столу. Среди них была и семья Зотовых, которая на протяжении нескольких поколений занималась рыбной ловлей.

В краеведческой литературе сохранились истории об их успехах: в 1864 году Иван Зотов поймал осетра весом в 8 пудов (130 килограммов), который был преподнесен к столу великого князя Николая Александровича.

Дом Зотовых — архитектурная жемчужина, потерянная во времени:

Благодаря своему процветающему промыслу, Зотовы смогли позволить себе строительство двухэтажного дома с мезонином — неподалеку от реки Мурзинки.

Это здание, выполненное в стиле позднего классицизма, появилось в первой трети XIX века. Автор проекта доподлинно неизвестен, но историки приписывают его архитектору Смарагду Шустову.

Дом Зотовых стал настоящим украшением Рыбной слободы, свидетельством ее благополучия и процветания.

От Рыбацкой слободы до современного Рыбацкого — эпоха перемен:

В 1963 году село Рыбацкое вошло в состав Ленинграда. Долгое время оно сохраняло свой деревенский облик, но в 80-х годах XX века началось массовое строительство многоэтажных домов.

Старая застройка была практически полностью снесена, и лишь немногие исторические здания смогли уцелеть. Среди них и дом Зотовых, который в официальных документах значится как Постоялый двор.

«Петербургский колизей» — руины, взывающие о помощи:

Как пишет «Путешествия по городам и весям», сегодня дом Зотовых представляет собой печальное зрелище. Здание находится в аварийном состоянии, медленно разрушаясь под воздействием времени и непогоды. Несмотря на свой статус объекта культурного наследия, дом остается заброшенным.

Почему «Петербургский колизей» — до сих пор не отреставрирован?

В начале 2010-х годов, при губернаторе Георгии Полтавченко, появились планы по восстановлению дома Зотовых и его преобразованию в социальное учреждение или музей. Обсуждалась возможность разместить в нем часть экспозиции музея «Невская застава». Однако, этим планам не суждено было сбыться.

Основная проблема, по словам чиновников, заключается в том, что только 70% здания принадлежат городу. Кто является собственником оставшейся доли – неизвестно, но именно это обстоятельство блокирует любые попытки реставрации.

Бюрократические проволочки и отсутствие четкого плана действий привели к тому, что памятник архитектуры продолжает разрушаться.