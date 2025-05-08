Кваренги в тени: забытый шедевр на берегах Мойки или «круглые» топонимы Петербурга

Петербург — «музей под открытым небом», хранящий в себе тайны разных эпох. Одной из таких загадок является тихий квартал, образованный Аптекарским переулком, Миллионной улицей и набережной реки Мойки — настоящий памятник градостроительства XVIII века.

Здесь, в самом сердце города, прячутся «круглые» топонимы: Круглый рынок и Круглый переулок. Но, вопреки ожиданиям, ничего идеально круглого нет.

Треугольник с закругленными углами

На месте деревянного, действительно круглого, рынка (1782 г.) в 1790 году появилось каменное здание — треугольное в плане, но с мягкими, закругленными углами.

История этого места уходит корнями в петровские времена, когда здесь образовалась рыночная площадь. Рынок горел в пожарах, менял названия (Финский, Харчевный), облик и своих посетителей. До наших дней он дошел почти таким, каким его задумал зодчий екатерининской эпохи: изящным и строгим, в духе классицизма.

Загадка архитектора

Удивительно, но имя автора проекта долгое время оставалось неизвестным. Лишь в 1967 году тайна раскрылась: в каталоге работ Джакомо Кваренги, найденном в его родном Бергамо, обнаружились чертежи Круглого рынка.

Форма здания была продиктована особенностями участка и окружающей застройки. Три стороны треугольника — три одинаковых фасада, украшенных (увы, не сохранившимися) скульптурами бычьих голов — дань гастрономической тематике рынка.

От аристократов до коммуналок

Со временем дома № 1-3, входившие в комплекс с рынком, стали жилыми. После революции и само здание рынка разделили на коммунальные квартиры.

В 1960-х годах здесь разместилось производство «Ленинградодежда», а наружную аркаду застеклили — сейчас уже трудно представить здание без этой особенности. Реставрационные работы 2010 года вернули Круглому рынку облик, запечатленный на старинных картинах.

Рынок пушкинских времен

Каким же был Круглый рынок в конце XVIII — первой половине XIX века? В нескольких минутах ходьбы — императорская резиденция, вдоль Мойки — дворцы знати. Контингент посетителей рынка соответствовал аристократичности района.

Как пишет канал «Открытый Город», среди постоянных покупателей была и семья А.С. Пушкина, жившая по соседству, на Мойке, 12. Существует предание, что именно на этот рынок отправились за морошкой — любимой ягодой поэта, — выполняя его последнюю просьбу.

Здесь торговали ягодами, овощами, мясом, молочными продуктами. Внутри располагались 21 лавка, каждая с чердаком и подвалом-ледником для хранения продуктов. На набережной сохранился гранитный спуск — свидетель прошлых погрузок и разгрузок.

Современное дыхание истории

К концу своей работы небольшой Круглый рынок уже не отвечал потребностям разросшегося Петербурга.

Сейчас в здании находится офис крупной судоходной компании «Совкомфлот», занимающейся транспортировкой энергоносителей — что, в определенном смысле, перекликается с историей оживленной торговли этого места.

Круглый рынок, пройдя сквозь века, хранит в себе дух прошлого, напоминая о непрерывной связи времен. Он остается одним из самых интересных и загадочных уголков Петербурга — «музея под открытым небом».