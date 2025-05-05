Где гарантированно клюет: названы топ-5 мест для рыбалки в Ленобласти

Перед тем, как отправиться на рыбалку в Ленинградской области в 2025 году, важно ознакомиться с новыми правилами. Так, ловля рыбы запрещена с 1 апреля по 15 июня в Онежском озере, с 15 апреля по 10 июня — в Балтийском море. Действует также сезонный запрет на вылов сига с 1 октября по 31 декабря.

Главное нововведение 2025 года — обязательные электронные путевки для всех видов любительского рыболовства, оформляемые через портал Госуслуг. Куда же можно ехать за хорошей добычей?

Невское озеро: стабильный клев у Зеркального

Расположенное недалеко от Зеркального озера, Невское озеро славится стабильным клевом. Протяженность водоема — около трех километров, средняя ширина — 500 метров, максимальная глубина — всего 5 метров. Здесь можно поймать леща, налима, линя, плотву, уклейку, красноперку и ерша.

Синявинские карьеры: высокая вероятность улова

Местность не отличается живописностью — топкие, илистые донные отложения и небольшие глубины. Однако, благодаря высокой вероятности хорошего улова, Синявинские карьеры пользуются популярностью у рыболовов. Здесь водятся карась, плотва, окунь и щука.

Купание в карьерах не рекомендуется.

Нарвское водохранилище: трофейная рыбалка

Расположенное на стыке Сланцевского и Кингисеппского районов, Нарвское водохранилище предлагает сложные, но захватывающие условия для рыбалки. Многочисленные отмели, затопленные деревья и плавающие «зыбуны» (острова) затрудняют ловлю, но зато повышают шанс на крупный улов.

Здесь водится снеток, угорь, плотва, хариус, налим, щука, язь, жерех, густера и подуст. В здешних водах нередко встречаются трофейные экземпляры щуки и судака.

Озеро Мичуринское: удобные берега и чашеобразное дно

Озеро Мичуринское в Приозерском районе обладает удобными, песчаными берегами, местами поросшими кустарником. Однако, для успешной рыбалки рекомендуется использовать лодку, так как дно водоема имеет чашеобразную форму — глубина увеличивается по мере удаления от берега. Здесь обитают щука, плотва, окунь, ряпушка и налим.

Вокруг озера — плотная жилая застройка, рядом находится поселок Мичуринское.

Озеро Пионерское: чистая вода и разнообразная рыба

Озеро Пионерское — популярное место для рыбалки благодаря чистой воде и высокой плотности рыбы. Ловить рыбу можно как с берега, так и с лодки. Густера и окунь чаще встречаются в северной части озера, плотва и подлещик предпочитают залив в районе мыса Черный, а для ловли леща рекомендуется прикормка на глубине около шести метров.

Как пишет URA.RU, в озере водятся ерш, окунь, плотва, уклейка, густера, лещ, судак и щука.

Суточная норма добычи рыбы в Ленинградской области

В Ленинградской области установлены разные суточные нормы добычи (вылова) рыбы для различных видов и категорий водных биоресурсов. Ниже приведена таблица с основными нормами для любительского рыболовства, основанная на действующих правилах и официальных источниках.

Вид рыбы/биоресурса Суточная норма добычи (вылова) Примечания Сиг 5 экземпляров Судак 5 экземпляров Корюшка 5 кг Щука 5 кг Другая рыба 10 кг или 1 экземпляр, если он весит более 10 кг. После достижения лимита добыча прекращается.

Вылов некоторых видов рыб (лосось, кумжа, озерная форель, сом, жерех) запрещён, так как они занесены в Красную книгу или находятся под охраной.

Выбор места

Выбор места для рыбалки зависит от предпочтений и опыта. Невское озеро идеально подойдет для начинающих рыболовов, а Нарвское водохранилище — для опытных, стремящихся к трофейному улову. Главное не забыть оформить электронную путевку через Госуслуги и ознакомиться с правилами рыболовства, чтобы рыбалка была не только удачной, но и законной.