Терпела измены десятилетиями: любовная история Поргиной и Караченцова зависти не вызывает

Обычно с пар, проживших практически полвека вместе, хочется брать пример. Чего только стоят отношения Николая Добронравова и Александры Пахмутовой. Любовная же история Николая Караченцова и Людмилы Поргиной вызывает больше вопросов и сочувствия к актрисе. Ей пришлось многое терпеть ради того, чтобы любимый оставался с ней рядом.

Как током ударило

Знакомство молодых произошло в театре «Ленком» в 1973 году. Для Поргиной оно было сродни удара током или молнией. Как только она увидела импозантного мужчину, будто моментально в него влюбилась. Стоит отметить, что на тот момент актриса была замужем, да и ее симпатичный коллега тоже строил отношения с другой женщиной.

«Я даже не помню, что меня так потрясло в нем. И как только прошло пять минут, я покрылась краской и сказала себе: "Если он не станет моим мужем, то вся моя жизнь — это просто полная бессмыслица"», — как-то вспоминала первую встречу Поргина со своим будущим мужем.

Сначала Караченцов не обращал внимания на Поргину, но она все-таки сумела добиться его расположения. На гастролях инициативу проявила сама соблазнительница. Когда актер в очередной раз пришел с друзьями к ней в номер поиграть на гитаре, она предложила ему остаться. Он согласился, даже не думая. Позже знаменитость подала на развод и полностью погрузилась в новую пассию с головой. Свадьбу отметили спустя два года, а еще через три года на свет появился сын Андрей.

Источник фото: Legion-Media

Измены

В кулуарах шептались о том, что Караченцов не очень честен с супругой. Якобы у него много любовниц и отношений на стороне. Одни из них длились 23 года. Оказалось, что артист тайно встречался солисткой Мариинского театра Еленой Дмитриевой. Он прилетал к ней на гастроли или домой, одаривал вниманием и заботой. Поргина закрывала на это глаза и отказывалась верить.

Звезда «Убойной силы» Наталья Лапина тоже на всю страну уверяла, что у нее был роман с обаятельным артистом. Она заявила, что он жаловался на жену и хотел с ней расстаться.

«По Людмиле видно, что она такая властная и не очень интеллектуальная, как мне кажется. Он постоянно говорил, что разводится и не хочет больше этого брака, по той причине, что устал, он не был счастлив. Чувствовалось, что ему чего-то не хватало в плане романтики», — делилась она с журналистами.

Источник фото: Legion-Media

Болезнь и смерть

После аварии, случившейся в 2005 году, Караченцов резко стал никому не нужным кроме той самой «мегеры-жены». Почти месяц он пролежал в коме, актриса буквально вернула его с того света и всеми силами пыталась привести его здоровье в порядок.

Пара посещала лучших врачей мира, но ничего не помогало. Через полгода после этой страшной аварии семья обвенчалась перед Богом, а в 2018 году артиста не стало. Вместе Караченцов и Поргина прожили 43 года.

Источник фото: Legion-Media