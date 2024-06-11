Три турецких курорта, где не встретишь россиян

Во время визита в другую страну некоторые совершенно не хотят встречаться с соотечественниками. Кто-то планирует целиком и полностью погрузиться в новую культуру, кто-то стремится избежать лишних расспросов. Пожалуй, чаще всего можно столкнуться с другими гражданами РФ в Турции, однако и там есть места, куда россияне почти не приезжают. Как правило, они находятся в отдалении от популярных курортов.

Фетхие

Фетхие называют курортом для интровертов. Это тихий и спокойный город, который сильно отличается от Антальи. Туристы там останавливаются в частных домах или малоэтажных отелях, а не в огромных гостиничных комплексах. В центре находится старый город «Паспатур», где есть магазины, бары, кафе и старинные дома.

Источник фото: Legion-Media

Олюдениз

В этом населенном пункте и его окрестностях в основном отдыхают европейцы. Его омывают воды Средиземного и Эгейского морей и окружают горы и лесные массивы. Самая популярная достопримечательность — пляж «Голубая лагуна». Он знаменит невероятно чистой бирюзовой водой. А любители активного отдыха могут взобраться на гору Бабадаг, покататься на канатной дороге Skywalk Fethiye и полетать на параплане.

Источник фото: Legion-Media

Кушадасы

Кушадасы облюбовали бельгийцы, англичане и немцы. Поскольку город портовый, местные пляжи нельзя назвать выдающимися. Однако отличные прибрежные зоны есть в национальном парке «Дилек». Фанаты исторической архитектуры могут отправиться в античный город Эфес, который расположен в 30 минутах езды на автомобиле. Также можно заняться дайвингом и опуститься на дно к затопленному самолету.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media