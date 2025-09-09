«Посмотреть на то, как живут люди»: зачем ехать в Китай и какие города стоит посетить

Китай — страна с богатейшей историей и культурой, предлагающая множество уникальных мест для путешествий.
Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, поделилась с порталом «Городовой» списком обязательных к посещению городов, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой.
Пекин: сердце древнего и современного Китая
Столица Китая, будучи не только историческим, но и культурным, политическим центром, позволяет увидеть, как современность, так и древность в тандеме.
В Пекине также стоит посетить Храм Неба (имперский конфуцианский храмововый комплекс) и площадь Тяньаньмэнь.
Сиань: Терракотовая армия и наследие Шелкового пути
"Сиань — это древняя столица Китая, там как раз находится «Терракотовая армия» известная, которую можно также съездить, посмотреть. Если будет интересно, можно съездить в Большую пагоду диких гусей”, — настоятельно рекомендует Наталья Ансталь.
Сиань не просто был древним центром Китая, но еще и был бывшим центром древнего Шелкового пути.
Шанхай, Ханчжоу, Чжанцзяцзе: от финансовых небоскребов до пейзажей «Аватара»
Шанхай — это “финансовый центр Китая, один из крупнейших городов в мире”. Здесь можно окунуться в динамику жизни, посетить Шанхайский музей, храм Нефритового Будды и башню Цзинь Мао.
"Здесь, конечно же, стоит посмотреть на вот эту всю динамику, посмотреть на то, как живут люди".
Ханчжоу же славится как “один из самых красивых городов на планете” с множеством исторических и культурных памятников, включая знаменитое Западное озеро.
"Если вдруг вы любитель фильма "Аватар", то обязательно съездите в Чжанцзяцзе. Там как раз такие вот есть горы, которые похожи на то, где снимался "Аватар", — говорит Ансталь.
Панды, Гонконг и «китайские Гавайи»
Для тех, кто хочет понаблюдать за пандами, Наталья Ансталь советует отправиться в Чэнду.
Гонконг же, “китайский Париж”, предлагает неповторимую атмосферу, знакомую по кинематографу.
А для идеального пляжного отдыха — Хайнань, “китайские Гавайи”, который пользуется большой популярностью среди российских туристов.