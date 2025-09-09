«Посмотреть на то, как живут люди»: зачем ехать в Китай и какие города стоит посетить

Гид по Китаю от эксперта — куда поехать за древностью и современностью.

Китай — страна с богатейшей историей и культурой, предлагающая множество уникальных мест для путешествий.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, поделилась с порталом «Городовой» списком обязательных к посещению городов, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой.

Пекин: сердце древнего и современного Китая

Наталья Ансталь Туризм “Первое, что мы тут вообще можем сказать, это Пекин, потому что Пекин как минимум предоставит вам возможность посетить Великую китайскую стену, посетить Запретный город”, — рассказывает эксперт.

Столица Китая, будучи не только историческим, но и культурным, политическим центром, позволяет увидеть, как современность, так и древность в тандеме.

В Пекине также стоит посетить Храм Неба (имперский конфуцианский храмововый комплекс) и площадь Тяньаньмэнь.

Сиань: Терракотовая армия и наследие Шелкового пути

"Сиань — это древняя столица Китая, там как раз находится «Терракотовая армия» известная, которую можно также съездить, посмотреть. Если будет интересно, можно съездить в Большую пагоду диких гусей”, — настоятельно рекомендует Наталья Ансталь.

Сиань не просто был древним центром Китая, но еще и был бывшим центром древнего Шелкового пути.

Шанхай, Ханчжоу, Чжанцзяцзе: от финансовых небоскребов до пейзажей «Аватара»

Шанхай — это “финансовый центр Китая, один из крупнейших городов в мире”. Здесь можно окунуться в динамику жизни, посетить Шанхайский музей, храм Нефритового Будды и башню Цзинь Мао.

"Здесь, конечно же, стоит посмотреть на вот эту всю динамику, посмотреть на то, как живут люди".

Ханчжоу же славится как “один из самых красивых городов на планете” с множеством исторических и культурных памятников, включая знаменитое Западное озеро.

"Если вдруг вы любитель фильма "Аватар", то обязательно съездите в Чжанцзяцзе. Там как раз такие вот есть горы, которые похожи на то, где снимался "Аватар", — говорит Ансталь.

Панды, Гонконг и «китайские Гавайи»

Для тех, кто хочет понаблюдать за пандами, Наталья Ансталь советует отправиться в Чэнду.

Гонконг же, “китайский Париж”, предлагает неповторимую атмосферу, знакомую по кинематографу.

А для идеального пляжного отдыха — Хайнань, “китайские Гавайи”, который пользуется большой популярностью среди российских туристов.