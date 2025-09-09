Городовой / Общество / «Посмотреть на то, как живут люди»: зачем ехать в Китай и какие города стоит посетить
Опубликовано: 9 сентября 2025 11:02
Китай
globallookpress/Roman Naumov

Гид по Китаю от эксперта — куда поехать за древностью и современностью.

Китай — страна с богатейшей историей и культурой, предлагающая множество уникальных мест для путешествий.

Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, поделилась с порталом «Городовой» списком обязательных к посещению городов, каждый из которых обладает своей неповторимой атмосферой.

Пекин: сердце древнего и современного Китая

Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм
“Первое, что мы тут вообще можем сказать, это Пекин, потому что Пекин как минимум предоставит вам возможность посетить Великую китайскую стену, посетить Запретный город”, — рассказывает эксперт.

Столица Китая, будучи не только историческим, но и культурным, политическим центром, позволяет увидеть, как современность, так и древность в тандеме.

В Пекине также стоит посетить Храм Неба (имперский конфуцианский храмововый комплекс) и площадь Тяньаньмэнь.

Сиань: Терракотовая армия и наследие Шелкового пути

"Сиань — это древняя столица Китая, там как раз находится «Терракотовая армия» известная, которую можно также съездить, посмотреть. Если будет интересно, можно съездить в Большую пагоду диких гусей”, — настоятельно рекомендует Наталья Ансталь.

Сиань не просто был древним центром Китая, но еще и был бывшим центром древнего Шелкового пути.

Шанхай, Ханчжоу, Чжанцзяцзе: от финансовых небоскребов до пейзажей «Аватара»

Шанхай — это “финансовый центр Китая, один из крупнейших городов в мире”. Здесь можно окунуться в динамику жизни, посетить Шанхайский музей, храм Нефритового Будды и башню Цзинь Мао.

"Здесь, конечно же, стоит посмотреть на вот эту всю динамику, посмотреть на то, как живут люди".

Ханчжоу же славится как “один из самых красивых городов на планете” с множеством исторических и культурных памятников, включая знаменитое Западное озеро.

"Если вдруг вы любитель фильма "Аватар", то обязательно съездите в Чжанцзяцзе. Там как раз такие вот есть горы, которые похожи на то, где снимался "Аватар", — говорит Ансталь.

Панды, Гонконг и «китайские Гавайи»

Для тех, кто хочет понаблюдать за пандами, Наталья Ансталь советует отправиться в Чэнду.

Гонконг же, “китайский Париж”, предлагает неповторимую атмосферу, знакомую по кинематографу.

А для идеального пляжного отдыха — Хайнань, “китайские Гавайи”, который пользуется большой популярностью среди российских туристов.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
