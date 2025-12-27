Подросток рвётся к друзьям на новогоднюю ночь: психолог объяснила, при каком условии сказать «да»

Эксперт отмечает, что дети могут начать употреблять алкоголь и без особого повода.

Вопрос о том, позволять ли подростку встречать Новый год вместе с друзьями, становится источником значимых разногласий в семье.

Эксперт по вопросам подростковой психологии Кира Гольдштейн из «Онлайн-школы №1» подчёркивает: с определенного возраста родителям приходится принимать важное решение — продолжать держать ребёнка дома или признать его самостоятельность, сообщает «Газета.Ru».

Кира Гольдштейн отмечает, что попытки предотвратить возможные риски с помощью контроля именно в новогоднюю ночь не дадут значимых результатов. Она говорит:

«Чтобы напиться и делать “плохие вещи”, Новый год не нужен. Поэтому, если подросток склонен к рискованному поведению, дата в календаре не станет решающим фактором»,

— рассуждает специалист.

Психолог рекомендует отпускать ребёнка на праздничные встречи с ровесниками не потому, что это делают все, а когда родители уверены в себе и ребёнке.

Важно знать привычки подростка, позволять ему самому выбирать круг общения и признавать, что он взрослеет. При уважении к личным границам ребёнка формируется здоровое общение между поколениями.

«Когда родители демонстрируют уважение к выбору подростка, они выстраивают диалог, который в будущем укрепляет, а не разрушает отношения в семье»,

— подчёркивает Кира Гольдштейн.

В подростковом возрасте особое значение приобретают отношения со сверстниками. Желание провести праздник в компании друзей — это не конкуренция с семьёй, а очередной шаг к самостоятельности и расширению круга значимых людей. Запреты, отмечает психолог, могут лишь усложнить процесс взросления.

«Желание встретить праздник с друзьями — не про “они мне дороже, чем вы”. Это про то, что мир подростка расширяется, а круг значимых людей становится больше. Запреты в этот период лишь тормозят сепарацию»,

— уточняет она.

Категоричные ограничения чаще вызывают в подростках протест и ощущение отчуждённости.

Эксперт советует различать доверие и заботу о безопасности — устанавливать разумные правила для подростка не будет лишним.

Многое зависит от того, насколько спокойно и уважительно родители ведут диалог. Не следует читать нотации — лучше обговорить основные вопросы заранее.

Рекомендуется договориться о том, чтобы подросток регулярно выходил на связь, дать деньги на такси и напомнить ребенку, что он может в любой момент обратиться к родителям.

