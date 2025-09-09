Петр III: от переворота до инсульта — миф об убийстве и его разоблачение

В течение многих лет было принято считать, что Петр III умер при странных обстоятельствах. Официально — от «геморроидальных коликов».

Но придворные тихо шептали другую версию: Петра III задушили офицеры по приказу его жены, Екатерины II. Есть генетические исследования, которые открывают правду.

Кто такой был Петр III

Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский — так звучало настоящее имя Петра III. Он родился в Германии в 1728 году и был внуком Петра Великого.

Несмотря на немецкую принадлежность и любовь к Пруссии, именно он получил престол в России благодаря решению императрицы Елизаветы Петровны, его тети.

Но стать настоящим русским царем оказалось для Петра сложно. Он презирал русские обычаи и восхищался Фридрихом II, любил пить и окружал себя сомнительными людьми.

Полгода на троне — много реформ и много споров

25 декабря 1761 года Петр III взошел на престол. Всего лишь за 186 дней ему удалось подписать почти 200 указов.

Среди наиболее известных его реформ — манифест о воли дворянства, давший дворянам право не служить, а также ликвидация Тайной канцелярии и указ о веротерпимости.

Однако современники находили в нем странного правителя: он ходил на приемы в прусском мундире и издевался над православными обычаями.

Кроме того, у Петра III был план развестись с Екатериной и жениться на фаворитке — Елизавете Воронцовой. Именно 29 июня 1762 года была назначена свадьба, но накануне случился переворот.

Переворот, которого никто не ждал

28 июня 1762 года Екатерина вместе с гвардейскими полками взяла власть в свои руки, пишет Президентская библиотека имени Ельцина. Петр III отрекся от престола.

Загадочная смерть в Ропше

После отречения Петра отправили в Ропшинский дворец. Уже 6 июля он умер при загадочных обстоятельствах. Народу объявили, что Петр скончался от болезни, пишет История.рф.

Однако Алексей Орлов, один из участников переворота, написал Екатерине, что произошло нечто иное — во время пьяной ссоры Петра задушили. Но письменных доказательств этой версии нет.

Что показала экспертиза XXI века

Самая свежая глава этой истории — генетические исследования, проведенные в 2014–2016 годах под руководством российского ученого Евгении Рогаевой.

Эксперты исследовали останки Петра III. Результаты ошеломили всех.

Ни одного следа насильственной смерти — ни удушения, ни отравления, не обнаружено. Зато выявлены генетические маркеры, которые говорят о серьезных проблемах с сердцем и предрасположенностью к инсультам.

Кроме того, найденные после длительного приема ртутьсодержащие лекарства — обычное лечение того времени, само по себе могут ослабить организм, пишет Филиал Карамзина.

Профессор Рогаев заявил, что с 89% опасений Петр умер от инсульта на фоне общего истощения и интоксикации.

Исследование показало, что нельзя слепо верить старым историям, даже если они казались незыблемыми веками.