Петр III: от переворота до инсульта — миф об убийстве и его разоблачение

В течение многих лет было принято считать, что Петр III умер при странных обстоятельствах. Официально — от «геморроидальных коликов».
Но придворные тихо шептали другую версию: Петра III задушили офицеры по приказу его жены, Екатерины II. Есть генетические исследования, которые открывают правду.
Кто такой был Петр III
Карл Петер Ульрих Гольштейн-Готторпский — так звучало настоящее имя Петра III. Он родился в Германии в 1728 году и был внуком Петра Великого.
Несмотря на немецкую принадлежность и любовь к Пруссии, именно он получил престол в России благодаря решению императрицы Елизаветы Петровны, его тети.
Но стать настоящим русским царем оказалось для Петра сложно. Он презирал русские обычаи и восхищался Фридрихом II, любил пить и окружал себя сомнительными людьми.
Полгода на троне — много реформ и много споров
25 декабря 1761 года Петр III взошел на престол. Всего лишь за 186 дней ему удалось подписать почти 200 указов.
Среди наиболее известных его реформ — манифест о воли дворянства, давший дворянам право не служить, а также ликвидация Тайной канцелярии и указ о веротерпимости.
Однако современники находили в нем странного правителя: он ходил на приемы в прусском мундире и издевался над православными обычаями.
Кроме того, у Петра III был план развестись с Екатериной и жениться на фаворитке — Елизавете Воронцовой. Именно 29 июня 1762 года была назначена свадьба, но накануне случился переворот.
Переворот, которого никто не ждал
28 июня 1762 года Екатерина вместе с гвардейскими полками взяла власть в свои руки, пишет Президентская библиотека имени Ельцина. Петр III отрекся от престола.
Загадочная смерть в Ропше
После отречения Петра отправили в Ропшинский дворец. Уже 6 июля он умер при загадочных обстоятельствах. Народу объявили, что Петр скончался от болезни, пишет История.рф.
Однако Алексей Орлов, один из участников переворота, написал Екатерине, что произошло нечто иное — во время пьяной ссоры Петра задушили. Но письменных доказательств этой версии нет.
Что показала экспертиза XXI века
Самая свежая глава этой истории — генетические исследования, проведенные в 2014–2016 годах под руководством российского ученого Евгении Рогаевой.
Эксперты исследовали останки Петра III. Результаты ошеломили всех.
Ни одного следа насильственной смерти — ни удушения, ни отравления, не обнаружено. Зато выявлены генетические маркеры, которые говорят о серьезных проблемах с сердцем и предрасположенностью к инсультам.
Кроме того, найденные после длительного приема ртутьсодержащие лекарства — обычное лечение того времени, само по себе могут ослабить организм, пишет Филиал Карамзина.
Профессор Рогаев заявил, что с 89% опасений Петр умер от инсульта на фоне общего истощения и интоксикации.
Исследование показало, что нельзя слепо верить старым историям, даже если они казались незыблемыми веками.
В 2023 году в Ропше установили памятную доску на месте смерти Петра III. История не дает простых ответов, и именно она делает ее живой и интересной.