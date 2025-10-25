Пламя не вспыхнуло, а решётка — да: петербургскую блогершу на два месяца взяли под стражу за попытку поджога здания МВД в Купчино

Суд вынес решение по делу Дианы Чистяковой, которая стала известна благодаря своим видеороликам о преступлениях и необычных историях из криминального мира.
Девушка получила меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Её обвиняют в попытке совершения теракта.
Согласно материалам дела, Чистякова 22 октября она пыталась бросить две бутылки с зажигательной смесью в сторону здания полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых.
Возгорание быстро ликвидировали, а злоумышленницу задержали на месте происшествия сразу после неудачной попытки.
События попали в объектив камер наблюдения, а запись впоследствии распространилась в социальных сетях.