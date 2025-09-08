Городовой / Общество / «Еда будет вываливаться»: мода на «улыбку Джокера» стала кошмаром для родителей и хирургов
«Еда будет вываливаться»: мода на «улыбку Джокера» стала кошмаром для родителей и хирургов

Опубликовано: 8 сентября 2025 17:32
Джокер
Кадр из фильма «Джокер» (2019)

Новый опасный тренд, распространяющийся среди подростков через социальные сети, вызывает серьезное беспокойство у специалистов.

Молодые люди, стремясь к «идеальной» широкой улыбке, проводят опасные «операции» на дому, часто с фатальными последствиями.

Чем грозит «улыбка Джокера»? Об этом порталу «Городовой» рассказала стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог, основатель стоматологической клиники Вероника Мелехова.

«Полный трэш»: опасность домашних «процедур»

“Ну, на самом деле, это треш вот так вот подрезать уголки рта, тем более в домашних условиях, в условиях антисанитарии”, — комментирует стоматолог.

Она объясняет, что вмешательство в область круговой мышцы рта может привести к серьезным последствиям: обильному кровотечению, повреждению нервов с потерей чувствительности, а также к образованию незаживающих, болезненных ран и рубцов.

"При повреждении этой круговой мышцы может произойти неполноценное закрытие рта, то есть, например, когда человек будет кушать, у него могут там слюнки подтекать изо рта или там кусочки еды небольшие вываливаться".

"Нормальное заживление не сможет происходить и могут формироваться в уголках рта постоянные незаживающие, мокнущие болезненные раны, которые могут кровоточить или легко травмироваться".

“Здесь это уже будет просто обезображивание”, — предупреждает специалист.

От ВИЧ до гепатита: цена «красоты»

Особую опасность представляет нестерильность инструментов.

“Уже были ребята, которые, к сожалению, заразились такими страшными заболеваниями за нестерильность инструмента. ВИЧ-инфекции, также можно получить гепатит”,— отмечает хирург.

Неспособность полноценно смыкать губы и осуществлять гигиену полости рта, а также риск инфекций — лишь часть проблем.

“Это полный трэш, ужас и кошмар, который потом приведет к тому, что нужно будет вмешательство специалистов, вмешательство челюстно-лицевых пластических хирургов, которые будут устранять эти дефекты и деформации”, — считает она.

Профессиональная помощь вместо кухонных экспериментов

Вероника Мелехова категорически не рекомендует проводить подобные манипуляции самостоятельно.

“Если вам не нравится улыбка, вам хочется более широкую улыбку, нужно обратиться к стоматологу”, — советует она.

В случаях, когда проблема связана с размером рта, может потребоваться вмешательство пластической хирургии. В любом случае, обращаться нужно к профессионалам.

“Улыбка Джокера, она красивая, лишь у Джокера в кино, и смотрится эффектно. В жизни это уродство, люди уродуют сами себя и доставляют себе кучу проблем после, потому что устранить последствия будет гораздо сложнее".

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
