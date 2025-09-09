От ям до заборов: почему красивые картинки Петербурга скрывают бытовые «ужасы»

За парадными фасадами и романтикой белых ночей скрываются бытовые особенности, которые могут превратить поездку в настоящий кошмар.

Поездка в Петербург — это почти всегда смесь из восхищения и раздражения.

«Красивые мосты и дворцы остаются в памяти, а бытовые неудобства кажутся проклятием», — говорит одна из туристок на канале "Путешествия с фотокамерой".

Вот 7 особенностей, которые чаще всего заставляют нервничать гостей города.

Автомобильная анархия

«За два десятка лет вождения я повидала всякое: от азиатского хаоса до московских пробок и вождения по бумажной карте в незнакомом городе. Но питерские водители — это отдельная каста людей, живущих по своим законам физики», — признается туристка.

Петербургская езда — словно отдельный мир. Можно увидеть машину, припаркованную в три ряда, или водителя, остановившегося прямо на повороте, чтобы разгрузить багаж.

«Это настоящее испытание для нерешительных водителей», — признают многие.

Перекрестки без светофоров

«Перекрестки без светофоров, разворот через четыре полосы в час пик — это какой-то экстрим», — делится впечатлениями путешественница.

По ее мнению, такие перекрестки больше похожи на уровни в компьютерной игре на повышенной сложности.

Так же описывают смелые пешеходы и водители пересечения с четырьмя полосами и трамвайными рельсами без какого-либо регулирования.

Колея и ямы на дорогах

Асфальт в центре города часто напоминает лунную поверхность — с ямами и выбоинами.

Переход дороги превращается в квест с риском споткнуться.

Толпа на тротуарах

«Прохожие буквально давят локтями, пройти спокойно невозможно», — рассказывают туристы.

Узкие тротуары и толпы создают ощущение муравейника, где каждый борется за место.

Парковочная лотерея

Отели обещают парковку, но на деле получается оплата почасовая или ее просто нет в нужное время.

«Приходится бегать и искать место, что портит впечатление», — отмечают посетители.

Каменные джунгли и дыхание

Здания без живых деревьев угнетают дух, и воздух кажется тяжелым.

Парков совсем мало, особенно в историческом центре.

Социальный контраст

В переходе от роскоши дворцов к бездомным и пьющим на улицах сразу исчезает праздничное настроение.