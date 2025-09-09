От ям до заборов: почему красивые картинки Петербурга скрывают бытовые «ужасы»

Поездка в Петербург — это почти всегда смесь из восхищения и раздражения.
«Красивые мосты и дворцы остаются в памяти, а бытовые неудобства кажутся проклятием», — говорит одна из туристок на канале "Путешествия с фотокамерой".
Вот 7 особенностей, которые чаще всего заставляют нервничать гостей города.
Автомобильная анархия
«За два десятка лет вождения я повидала всякое: от азиатского хаоса до московских пробок и вождения по бумажной карте в незнакомом городе. Но питерские водители — это отдельная каста людей, живущих по своим законам физики», — признается туристка.
Петербургская езда — словно отдельный мир. Можно увидеть машину, припаркованную в три ряда, или водителя, остановившегося прямо на повороте, чтобы разгрузить багаж.
«Это настоящее испытание для нерешительных водителей», — признают многие.
Перекрестки без светофоров
«Перекрестки без светофоров, разворот через четыре полосы в час пик — это какой-то экстрим», — делится впечатлениями путешественница.
По ее мнению, такие перекрестки больше похожи на уровни в компьютерной игре на повышенной сложности.
Так же описывают смелые пешеходы и водители пересечения с четырьмя полосами и трамвайными рельсами без какого-либо регулирования.
Колея и ямы на дорогах
Асфальт в центре города часто напоминает лунную поверхность — с ямами и выбоинами.
Переход дороги превращается в квест с риском споткнуться.
Толпа на тротуарах
«Прохожие буквально давят локтями, пройти спокойно невозможно», — рассказывают туристы.
Узкие тротуары и толпы создают ощущение муравейника, где каждый борется за место.
Парковочная лотерея
Отели обещают парковку, но на деле получается оплата почасовая или ее просто нет в нужное время.
«Приходится бегать и искать место, что портит впечатление», — отмечают посетители.
Каменные джунгли и дыхание
Здания без живых деревьев угнетают дух, и воздух кажется тяжелым.
Парков совсем мало, особенно в историческом центре.
Социальный контраст
В переходе от роскоши дворцов к бездомным и пьющим на улицах сразу исчезает праздничное настроение.
«Это выбивает из колеи, но и добавляет горечи любви к Петербургу», — делятся впечатлениями.