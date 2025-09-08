Городовой / Город / Суровая правда Коломны: чем пахла Мясная улица
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Суровая правда Коломны: чем пахла Мясная улица

Опубликовано: 8 сентября 2025 15:43
Мясная ул.
Суровая правда Коломны: чем пахла Мясная улица
Городовой ру

В борьбе за имя для этой улицы благородные прядильные мастерские проиграли суровой реальности городских скотобоен.

В историческом районе Малая Коломна, недалеко от набережной реки Пряжки, есть улица с одним из самых прямолинейных и даже шокирующих названий в Петербурге — Мясная.

Это не метафора и не фамилия, а предельно честное описание того, чем это место жило на протяжении десятилетий.

Неприятный, но честный ориентир

История улицы неразрывно связана с ее "профессией".

В XIX веке на участке между нынешней набережной Пряжки и проспектом Римского-Корсакова располагались городские скотобойни.

Здесь забивали скот и разделывали туши, снабжая мясом рынки и лавки Петербурга.

Это было шумное, грязное и пахучее производство, которое определяло всю жизнь округи.

Поэтому, когда безымянному проезду понадобилось имя, оно родилось само собой, из повседневной реальности.

Улица стала Мясной — это был простой и понятный для всех ориентир.

Пряжа против мяса: битва за название

Интересно, что городские власти или местные жители предприняли попытку дать улице более благозвучное и "приличное" имя.

Неподалеку находились прядильные мастерские, и по этой аналогии улицу предложили назвать Прядильной.

Это была попытка сменить мрачный и утилитарный образ района на более благородный, связанный с ремеслом и производством тканей.

Но реальность оказалась сильнее. Деятельность скотобоен была настолько доминирующей, что "мясной" дух этого места было невозможно перебить ничем.

Народная молва и повседневное употребление сделали свое дело: прямолинейное и суровое название "Мясная" прижилось гораздо лучше, чем его интеллигентный конкурент.

Сегодня на Мясной улице уже давно нет ни скотобоен, ни их специфического запаха. Но название осталось — как исторический документ, без прикрас рассказывающий о непарадном, рабочем и по-своему честном прошлом старого Петербурга.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».