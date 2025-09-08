Суровая правда Коломны: чем пахла Мясная улица

В историческом районе Малая Коломна, недалеко от набережной реки Пряжки, есть улица с одним из самых прямолинейных и даже шокирующих названий в Петербурге — Мясная.
Это не метафора и не фамилия, а предельно честное описание того, чем это место жило на протяжении десятилетий.
Неприятный, но честный ориентир
История улицы неразрывно связана с ее "профессией".
В XIX веке на участке между нынешней набережной Пряжки и проспектом Римского-Корсакова располагались городские скотобойни.
Здесь забивали скот и разделывали туши, снабжая мясом рынки и лавки Петербурга.
Это было шумное, грязное и пахучее производство, которое определяло всю жизнь округи.
Поэтому, когда безымянному проезду понадобилось имя, оно родилось само собой, из повседневной реальности.
Улица стала Мясной — это был простой и понятный для всех ориентир.
Пряжа против мяса: битва за название
Интересно, что городские власти или местные жители предприняли попытку дать улице более благозвучное и "приличное" имя.
Неподалеку находились прядильные мастерские, и по этой аналогии улицу предложили назвать Прядильной.
Это была попытка сменить мрачный и утилитарный образ района на более благородный, связанный с ремеслом и производством тканей.
Но реальность оказалась сильнее. Деятельность скотобоен была настолько доминирующей, что "мясной" дух этого места было невозможно перебить ничем.
Народная молва и повседневное употребление сделали свое дело: прямолинейное и суровое название "Мясная" прижилось гораздо лучше, чем его интеллигентный конкурент.
Сегодня на Мясной улице уже давно нет ни скотобоен, ни их специфического запаха. Но название осталось — как исторический документ, без прикрас рассказывающий о непарадном, рабочем и по-своему честном прошлом старого Петербурга.