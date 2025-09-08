Суровая правда Коломны: чем пахла Мясная улица

В борьбе за имя для этой улицы благородные прядильные мастерские проиграли суровой реальности городских скотобоен.

В историческом районе Малая Коломна, недалеко от набережной реки Пряжки, есть улица с одним из самых прямолинейных и даже шокирующих названий в Петербурге — Мясная.

Это не метафора и не фамилия, а предельно честное описание того, чем это место жило на протяжении десятилетий.

Неприятный, но честный ориентир

История улицы неразрывно связана с ее "профессией".

В XIX веке на участке между нынешней набережной Пряжки и проспектом Римского-Корсакова располагались городские скотобойни.

Здесь забивали скот и разделывали туши, снабжая мясом рынки и лавки Петербурга.

Это было шумное, грязное и пахучее производство, которое определяло всю жизнь округи.

Поэтому, когда безымянному проезду понадобилось имя, оно родилось само собой, из повседневной реальности.

Улица стала Мясной — это был простой и понятный для всех ориентир.

Пряжа против мяса: битва за название

Интересно, что городские власти или местные жители предприняли попытку дать улице более благозвучное и "приличное" имя.

Неподалеку находились прядильные мастерские, и по этой аналогии улицу предложили назвать Прядильной.

Это была попытка сменить мрачный и утилитарный образ района на более благородный, связанный с ремеслом и производством тканей.

Но реальность оказалась сильнее. Деятельность скотобоен была настолько доминирующей, что "мясной" дух этого места было невозможно перебить ничем.

Народная молва и повседневное употребление сделали свое дело: прямолинейное и суровое название "Мясная" прижилось гораздо лучше, чем его интеллигентный конкурент.

Сегодня на Мясной улице уже давно нет ни скотобоен, ни их специфического запаха. Но название осталось — как исторический документ, без прикрас рассказывающий о непарадном, рабочем и по-своему честном прошлом старого Петербурга.