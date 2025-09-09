10 дней без регистрации: можно ли ездить на машине умершего и когда платить налоги

Новости по теме

Без ОСАГО и без причин: ГИБДД ужесточило правила снятия автомобилей с учета

«Снять с себя любую ответственность»: почему ремонт по ОСАГО теперь — ваша проблема

Китайские тоже нельзя: на что можно будет обменять старый автомобиль по системе трейд-ин

Новый автомобиль на складе: почему длительная стоянка — хуже, чем пробег

Эксперимент с камерами по ОСАГО с 1 ноября: почему предупреждают, а штрафуют потом

