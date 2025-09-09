10 дней без регистрации: можно ли ездить на машине умершего и когда платить налоги

Процесс оформления наследства проходит через нотариуса, которому необходимо обратиться в течение шести месяцев после смерти владельца.
До 10 дней после смерти собственника использование автомобиля возможно.
Однако, важный нюанс — ОСАГО прекращает свое действие с момента смерти владельца. Через 10 дней машину снимают с регистрации, и вождение без нового оформления становится невозможным.
Как продать?
Автомобиль можно продать, если сделка совершается в течение 10 дней.
При продаже автомобиля позднее, в течение 3 лет с момента вступления в наследство, придется заплатить налог НДФЛ.
Как пишет РБК, существует налоговый вычет до 250 000 рублей, который поможет снизить сумму налога.