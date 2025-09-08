Риск для всех пассажиров? Запретят ли пауэрбанки в самолетах

На фоне участившихся сообщений о возгораниях внешних аккумуляторов на борту самолётов в России обсуждают возможность запрета на перевозку пауэрбанков в ручной клади.

Такой запрет уже ввели в Китае — там с 28 июня нельзя проносить на рейсы аккумуляторы без сертификации 3C. В России пока ограничений нет, но тревожные сигналы звучат всё громче.

Управляющий Адвокатского бюро, кандидат юридических наук Елена Сенина поддерживает идею введения ограничений, но в беседе с «Городовым» подчёркивает: за этим стоят серьезные мотивы.

«Наверняка это предложение связано с тем, что участились случаи взрыва этих пауэрбанков, и вполне логично, что с целью обеспечения безопасности пассажиров такие меры принимаются. Безусловно, это должно быть и научно, и практически обосновано. Я уверена, что это так. Это не просто импульсивное решение. Оно имеет техническую обоснованность. И в связи с этим, наверное, всем будет легче от того, чтобы взрывались эти пауэрбанки, возможно, в тех же самолетах».

По её словам, существует серьёзная проблема с контрафактом на рынке. Наказывать нужно не пассажиров, а продавцов опасных устройств. Но у аэропортов нет ресурсов и знаний для экспертной оценки каждого гаджета.

«Конечно, нужно принимать какие-то активные меры по выявлению нелегального товара, которого очень много, и применению мер ответственности к тем, кто продаёт вот такой контрафактный товар. Но сотрудникам авиакомпании или аэропорта проверять это, легальный, нелегальный... Ну, конечно, у них таких возможностей просто нет, знаний нет. Проще просто запретить использование вот таких технических средств».

А как быть с поездами и автобусами, ведь и там перевозят гаджеты? Здесь, говорят эксперты, риски меньше. Во-первых, плотность людей ниже. Во-вторых, в случае задымления поезд можно остановить, эвакуировать пассажиров и потушить очаг.

В самолёте, как известно, времени на реагирование и пространства гораздо меньше. Поэтому меры предосторожности к авиации традиционно жёстче.

Итог: вероятность введения запрета — высокая. Скорее всего, первыми под ограничение попадут устройства без маркировки или сертификации. Уже сейчас производители (в том числе Xiaomi и Baseus) начали отзывать опасные партии.

Пассажирам остаётся одно — внимательно следить за информацией, проверять свои устройства и не рисковать.