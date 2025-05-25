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Турне в один конец: сколько стоило уплыть в США из Российской империи

Опубликовано: 25 мая 2025 14:14
путешествие
Турне в один конец: сколько стоило уплыть в США из Российской империи
Фото: Городовой.ру

Из Либавы до Нью-Йорка с другими искателями приключений.

В начале XX века мечта о «жизни по-новому» заставляла тысячи жителей Российской империи паковать чемоданы и отправляться через океан — чаще всего в США. Особенно активно уезжали еврейские семьи, как, например, родители будущего классика фантастики Айзека Азимова.

С 1906 года добраться до Нью-Йорка стало проще — заработала «Русско-американская линия». Пассажирские суда курсировали из порта Либава (ныне Лиепая в Латвии) в США и Канаду. Но билет был не каждому по карману.

Путешествие третьим классом обходилось в 85 рублей. Для сравнения: рабочий в Петербурге тогда зарабатывал около 30 рублей в месяц. Даже с детским тарифом семья из четырёх–пяти человек тратила больше полугодовой зарплаты — билет в один конец, без права на ошибку.

Удивительно, но в обратную сторону цены были ниже: третий класс из Нью-Йорка стоил символические 40–50 рублей. Правда, назад отправлялось ощутимо меньше. Несколько пассажиров и вовсе не покинули корабль в Нью-Йорке — не решились, а кого-то не впустили американские власти.

Те, кто всё-таки решался на переезд, делали это навсегда. Америка казалась новым шансом — но и большим риском. И в отличие от «Титаника», билеты на пароход «Россия» стоили дешевле — зато этот корабль действительно добирался до берега.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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