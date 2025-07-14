Чем освещали Петербург до появления электричества: газовые фонари и их следы

До появления электричества петербургские ночи освещались совсем иначе — мягким, чуть душистым светом газовых фонарей, чьи остатки до сих пор можно найти на улицах города.

На протяжении первых полутора столетий своего существования Петербург после захода солнца погружался в полумрак. Улицы освещались слабо и не везде.

Использовались масляные фонари, которые требовали постоянного ухода — их нужно было заправлять, чистить, зажигать и гасить вручную.

Такое освещение было неэффективным, дорогим и не давало достаточного света для такого большого и растущего города.

Гулять по вечернему Петербургу, особенно по его окраинам, было небезопасно, а ночная жизнь, по современным меркам, замирала.

Город нуждался в новом, более ярком и надежном источнике света.

Революция в ночи: появление газового освещения

Настоящая революция в освещении петербургских улиц произошла в середине XIX века с появлением газового освещения. Технология, уже опробованная в Европе, добралась и до северной столицы.

В 1835 году было создано «Общество освещения газом С.-Петербурга». Строились газовые заводы (первый появился на Обводном канале), прокладывались трубы под улицами, устанавливались новые, более совершенные фонари.

Газовый свет был значительно ярче масляного, более стабильным и позволял осветить большие пространства. Это был огромный шаг вперед для комфорта и безопасности горожан.

Профессия с огнем: кто зажигал город?

С появлением газовых фонарей возникла и новая, очень важная профессия — фонарщик. Эти люди были настоящими хозяевами городской ночи.

Дважды в день, в сумерках и на рассвете, они отправлялись по своим маршрутам с длинной палкой с крючком или специальным ключом на конце.

В сумерках им предстояло зажечь каждый фонарь на своем участке, открывая газовый кран и поднося огонь к горелке. На рассвете — обойти все те же фонари и погасить их.

Это была нелегкая работа, требовавшая пунктуальности, выносливости и знания своего района.

Фонарщики стали неотъемлемой частью городского пейзажа, их узнавали в лицо, по ним сверяли время.

Шуршание их шагов и щелчок зажигаемых фонарей были характерными звуками вечернего Петербурга.

Город преображается: как изменилась ночная жизнь

Газовое освещение кардинально изменило ночную жизнь Петербурга. Улицы центра стали светлее, что сделало их более безопасными и привлекательными для вечерних прогулок.

Театры, магазины, рестораны, кофейни теперь могли работать дольше, привлекая посетителей. Город словно стал больше, его активная жизнь продлилась до позднего вечера.

Невский проспект в свете газовых фонарей приобрел особую, немного мистическую атмосферу, воспетую писателями и поэтами.

Исчезли мрачные, непроглядные тени, в которых легко было заблудиться или стать жертвой преступника. Газовый свет стал символом цивилизации и прогресса, проникающего в городскую тьму.

Металл и стекло: архитектура фонарей

Сами газовые фонари тоже представляли собой интересные объекты. Их столбы изготавливались из чугуна или металла, порой украшались декоративными элементами, соответствующими стилю окружающих зданий.

Плафоны, защищавшие горелку и стекло от ветра и осадков, могли быть простыми или довольно изящными.

Хотя это были прежде всего функциональные элементы, они тоже вписывались в общий архитектурный ансамбль, особенно в центральных районах.

Некоторые из старых фонарных столбов, установленных еще для газового освещения, сохранились до наших дней, хотя теперь на них, конечно, установлены электрические светильники.

Следы ушедшего света: где искать сегодня?

Эра газового освещения в Петербурге продлилась не так уж долго.

Уже к концу XIX — началу XX века город начал переходить на электричество, которое было еще ярче, удобнее и безопаснее.

Газовые фонари постепенно уступили место электрическим лампам.

Профессия фонарщика ушла в прошлое. Но следы той эпохи все еще можно найти в Петербурге.

Старые фонарные столбы: на многих улицах в историческом центре (особенно на набережных, в парках, на второстепенных улицах) можно увидеть старые чугунные или металлические столбы, которые изначально предназначались для газовых фонарей, а позже были переоборудованы под электричество. Их дизайн отличается от современных.

Работающие газовые фонари: в Петербурге есть места, где газовое освещение сохранилось или было восстановлено как дань истории и для создания особой атмосферы. Самое известное такое место Летний сад. Здесь до сих пор по вечерам зажигаются настоящие газовые фонари, воссоздавая освещение пушкинской эпохи. Подобные фонари можно увидеть и на некоторых других исторических объектах или воссозданных ансамблях.

Память в каждом свете: наследие газовых фонарей

Газовые фонари Петербурга — это больше, чем просто ушедшая технология.

Это символ эпохи, когда город учился жить в свете после наступления темноты, когда профессия фонарщика была важной и романтичной, а ночные улицы приобрели новый облик и новый характер.

Их следы, сохранившиеся в виде старых столбов или вновь зажженных огней в исторических местах, напоминают о той поре и позволяют хотя бы на мгновение почувствовать атмосферу Петербурга, освещенного мягким, теплым светом газовых рожков.