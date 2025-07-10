Финский след в петербургской архитектуре — чьи дома и районы напоминают о Суоми?

Россия и Финляндия — давние соседи, чья история часто переплеталась. Эта близость, особенно выраженная в близости Санкт-Петербурга к финской границе, не могла не оставить отпечаток на культурном обмене, в том числе и в архитектуре.
Хотя парадный Петербург построен по европейским образцам, в его облике, особенно в определенные периоды и районах, а также в пригородах, можно уловить отличительные черты, напоминающие о финском влиянии или стиле.
От ранних связей до модерна — истоки влияния
Влияние финской архитектуры на Петербург не было прямым и главным, но оно было постоянным. В XVIII-XIX веках финские строители и ремесленники принимали участие в возведении петербургских зданий.
Позднее, на рубеже XIX-XX веков, когда в архитектуре Европы расцветал модерн, в Финляндии сформировался свой, особенный вариант этого стиля — северный модерн или национальный романтизм.
Этот стиль часто использовал природные мотивы, необработанный камень, натуральные материалы и отличался определенной функциональностью и сдержанностью.
Именно элементы северного модерна иногда проникали и в петербургскую застройку того периода. Архитекторы, работавшие в Петербурге, могли вдохновляться финскими коллегами или адаптировать определенные приемы.
Где искать «финские» черты? — Районы и стили
«Финский след» в петербургской архитектуре можно искать не столько в конкретных зданиях, построенных знаменитыми финскими мастерами (их прямых работ в центре не так много и они часто вызывают споры), сколько в общих стилистических особенностях определенных построек:
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Северный модерн: ищите дома этого стиля (конец XIX – начало XX века) в районах, активно застраивавшихся в то время, например, на Петроградской стороне или Васильевском острове. Характерные черты: облицовка цоколей необработанным камнем (финский гранит!), использование натуральных материалов (дерево, иногда керамика), декоративные элементы с изображением северной флоры и фауны (сосны, медведи), массивные, немного суровые формы, часто несимметричные фасады.
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Подход, основанный на функциональности в пригородах: в районах, которые до 1940 года входили в состав Финляндии (например, часть Карельского перешейка, включая Выборг), сохранилась архитектура того периода. Здесь можно увидеть примеры финского стиля функционализма 1930-х годов — простые, утилитарные формы, плоские крыши, большие окна. Хотя это уже за пределами собственно Петербурга, это все еще часть культурного облика.