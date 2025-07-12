Пошел обратный отсчет до возвращения IKEA в Россию: вот до какого числа в «Мега» ждут шведов

Многие скучают по их мебели и фрикаделькам.

Сентябрь 2025 года — последняя дата, до которой IKEA может вернуть себе торговые центры «Мега» в России. Именно столько дали шведам на раздумья, когда в 2023 году Ingka Group продала Газпромбанку 14 гигантских комплексов, некогда бывших бастионами скандинавского дизайна и недорогой мебели.

Но, судя по словам зампреда правления Газпромбанка Тиграна Хачатурова, назад в игру IKEA не собирается.

Прежде чем сделка закрылась, прошло всего шесть месяцев — редкая скорость для транзакций такого масштаба. Под крылом банка оказались два с лишним миллиона квадратных метров — от Москвы до Омска.

Ключевой вызов: чем заместить IKEA? Решение пришло быстро — маркетплейс «Мегамаркет» занял освободившиеся площади, переоборудовав их под склады, пункты выдачи, примерочные и зоны возврата. Уже сегодня свободных площадей почти не осталось.

В новых «Мегах» царят отечественные бренды, а также турецкие, китайские и ближневосточные маркеры. Fashion-сегмент просел, но на его место пришли другие форматы. «Рынок справился», — констатирует Хачатуров. Но добавляет: кредитные ставки душат обновление. Инвестиционные программы либо заморожены, либо идут точечно. 80% новых проектов пока не стартовали.

Между тем, онлайн-торговля подтачивает классические ТЦ. Ответ Газпромбанка — гибридная модель: физический ритейл плюс онлайн. Проект «Мега Онлайн», запущенный на платформе «Мегамаркет», должен соединить оффлайн-площадки с e-commerce. Вначале — одежда, спорт и аксессуары, потом — больше. Конкретику пообещали к концу года.

А в Химках, на месте сгоревшего OBI, вырастет новый символ эпохи — акватермальный комплекс с бассейнами, спа и хаммамами.