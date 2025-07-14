Медный страж на границе: о чем помнят Нарвские триумфальные ворота

На одной из площадей Петербурга стоит величественная арка из меди и камня — Нарвские триумфальные ворота, безмолвный памятник великой победе, видевший смену эпох и лицом к лицу встретивший самые грозные испытания.

На площади Стачек (исторически — Нарвская площадь) на юго-западе Петербурга возвышается мощная, почти квадратная в плане арка, облицованная медными листами.

Это Нарвские триумфальные ворота.

Они стоят здесь неслучайно — это историческая застава, ворота, которые символически отмечали въезд в столицу с юго-западного направления, со стороны дорог, ведущих из Европы.

Путники, подъезжавшие к Петербургу со стороны Нарвы, первыми видели этот монумент, и он сразу заявлял о статусе города, о его мощи и величии.

Это не просто декоративная арка посреди площади, это исторический рубеж, врата, имеющие глубокий символический смысл.

Из дерева в медь: история рождения памятника

История Нарвских ворот начинается не с камня и меди, а с дерева.

В 1814 году, когда русская армия триумфально возвращалась в Петербург после победы над Наполеоном и взятия Парижа, для торжественной встречи войск на Нарвской заставе была спешно возведена триумфальная арка по проекту архитектора Джакомо Кваренги.

Она была деревянной, украшенной алебастровыми скульптурами и живописными панно. Эта временная арка стала символом всенародного ликования.

Однако стало ясно, что столице необходимы постоянные, монументальные триумфальные ворота в честь этой великой победы.

Задача создать новый проект была поручена выдающемуся русскому архитектору Василию Петровичу Стасову — мастеру стиля классицизм (ампир).

Строительство началось в 1827 году и завершилось в 1834 году.

Стасов сохранил общую идею триумфальной арки, но создал совершенно новое, грандиозное сооружение из камня, облицованное медными листами, что было достаточно новаторским решением для того времени.

Медный доспех и каменные герои: архитектура и декор

Архитектура Нарвских ворот — это яркий пример строгого и торжественного ампира.

Основа арки — кирпичная кладка, облицованная снаружи мощными листами меди.

Именно медная облицовка придает воротам их уникальный вид и темноватый, благородный оттенок патины.

Декоративное убранство ворот призвано прославлять русскую армию и победу:

Колесница Славы: на вершине арки расположена впечатляющая скульптурная группа — колесница, запряженная шестью конями, которой управляет крылатая богиня Ника (Слава). Скульптурная группа была выполнена по моделям П.К. Клодта (того самого, автора коней на Аничковом мосту) и других мастеров. Это главный символ триумфа и победы.

Скульптуры воинов: в нишах по бокам арки установлены скульптуры древнерусских витязей и русских воинов 1812 года, выполненные скульпторами М.С. Крыловым и П.Г. Титовым. Они символизируют мужество и доблесть русской армии.

Барельефы: на боковых стенах арки расположены барельефы, изображающие сцены сражений и подвигов из войны 1812 года.

Надписи: на аттике (верхней части арки) высечены памятные надписи, прославляющие российскую армию и посвященные победе над Наполеоном.

Использование меди для облицовки — это не только эстетическое решение, создающее эффект монументальности и долговечности, но и символическое.

Медь — прочный материал, который со временем приобретает красивую патину, словно «старея» вместе с историей.

Не только парады: ворота рабочего района

Хотя Нарвские ворота были построены в честь военной победы, их дальнейшая история тесно связана не только с парадами, но и с повседневной жизнью и бурными событиями рабочего района, который сформировался вокруг Нарвской заставы.

Ворота стали немым свидетелем ключевых моментов российской истории XX века:

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года: Именно у Нарвских ворот была расстреляна мирная демонстрация рабочих, шедшая с петицией к царю. Это трагическое событие, ставшее прологом к революции 1905 года, навсегда связало ворота с памятью о жертвах и борьбе рабочего класса.

Революционные события 1917 года: В дни Февральской и Октябрьской революций Нарвская застава и прилегающие районы были одними из центров революционного движения.

Великая Отечественная война и Блокада: Нарвские ворота находились на линии обороны города. Они подвергались обстрелам, получили серьезные повреждения. Медный доспех был изрешечен осколками.

Таким образом, Нарвские ворота — это не только памятник победе 1812 года, но и свидетель истории XX века, символ стойкости Ленинграда во время Блокады.

Выстоявшие и воскресшие: сохранение памяти

После окончания Великой Отечественной войны Нарвские триумфальные ворота были тщательно отреставрированы. Были восстановлены поврежденные конструкции и скульптуры.

Сегодня ворота являются филиалом Музея городской скульптуры.

Внутри арки, в небольших помещениях, расположена экспозиция, посвященная истории ворот, войне 1812 года и блокаде Ленинграда.

Посетители могут подняться наверх (правда, не на самую вершину к колеснице, а на уровень аттика) и взглянуть на площадь и окружающий район с высоты.

Молчаливый свидетель эпох

Нарвские триумфальные ворота — это не просто монумент на площади. Это мощный символ Петербурга, его истории, его стойкости.

Медный доспех, покрытый патиной времени, хранит память о триумфах и трагедиях, о парадах и демонстрациях, о мирной жизни и ужасах войны.

Они стоят на своем посту уже почти два столетия, молчаливо встречая и провожая поколения петербуржцев, напоминая о славном прошлом и о том, как важна память о нем.