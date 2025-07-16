Пудостский камень и другие секреты: из чего строили парадный Петербург, помимо гранита и кирпича

За кажущейся простотой гранита и кирпича скрываются другие, менее известные камни и материалы, придающие парадному Петербургу его уникальную красоту и изящество.

Когда взгляд скользит по величественным фасадам петербургских дворцов, могучим стенам соборов и строгим набережным, первыми на ум приходят прочный гранит и повсеместный кирпич, который либо служит основой под штукатуркой, либо виден невооруженным глазом в зданиях фабрик и заводов.

Эти два материала, без сомнения, составляют становой хребет города, его незыблемую основу.

Однако истинное очарование парадного Петербурга, его утонченные детали зданий, изящные барельефы и неповторимая цветовая гамма обязаны своим появлением целому ряду других, не столь очевидных камней и строительных составов.

Это своего рода секреты мастеров, добавляющие городу особую фактуру и глубину.

Пудостский камень — нежность в камне Петербурга

Самый, пожалуй, известный из этих секретных помощников зодчих — пудостский камень. Но это не совсем камень в привычном понимании, как, например, гранит.

Пудостский камень, или пудостский туф — это пористая горная порода вулканического происхождения, по сути, спрессованный временем и природой вулканический пепел.

Свое название он получил по месту, где его добывали — недалеко от Петербурга, в каменоломнях возле поселка Пудость, что под Гатчиной.

В чем же заключалась его ценность для строителей и декораторов? Секрет кроется в его удивительных свойствах.

Сразу после того, как его извлекали из недр земли, он был сравнительно мягким и податливым, напоминая по своей структуре и пластичности что-то вроде плотной сахарной головы.

Эта особенность делала его просто идеальным материалом для мастеров-камнерезов и скульпторов — из него было невероятно легко создавать тончайшие, замысловатые детали: изящные барельефы, нарядные наличники окон, изящные капители колонн и другие украшения, которыми так щедро наполнен петербургский классицизм и ампир.

Но со временем, подвергаясь воздействию воздуха, влаги и света, пудостский камень постепенно затвердевал, приобретая прочность, достаточную для того, чтобы сохранять свою форму и выдержать испытание временем.

Цвет пудостского камня — еще одна его уникальная черта, придающая нежности строгости северной столицы.

Он часто имеет мягкие, теплые оттенки — от светло-желтого до серовато-бежевого, иногда с нежными розоватыми или зеленоватыми вкраплениями.

Именно этот приглушенный, почти сливочный цвет в удивительном контрасте с холодным серым гранитом и яркой штукатуркой фасадов создает ту самую, мгновенно узнаваемую цветовую палитру Петербурга, наполненную одновременно нежностью и достоинством.

Где же можно увидеть пудостский камень, чтобы полностью оценить его красоту? Его активно использовали при строительстве множества знаковых зданий города.

Из него выполнены многие декоративные элементы фасадов Казанского собора, величественного здания Биржи на стрелке Васильевского острова, знаменитого Адмиралтейства.

Этот камень нашел широкое применение и в императорских резиденциях в окрестностях Петербурга — в Павловске и Гатчине, придавая дворцам, павильонам и скульптурным группам особую утонченность и легкость.

Пористость камня, увы, делала его несколько уязвимым к загрязнениям, но современные реставраторы научились бережно очищать его поверхность, возвращая ему первоначальный свежий вид.

Другие секреты из глубины веков

Помимо пудостского туфа, парадный Петербург обязан своим обликом и другим строительным материалам, возможно, менее заметным, но не менее важным:

Мрамор: Этот благородный, часто сияющий камень, конечно, не служил основным материалом для возведения внешних стен зданий (за заметным исключением, пожалуй, Мраморного дворца), но он был широко использован для отделки интерьеров — парадных лестниц, полов, стен, а также для создания колонн, скульптур и декоративных вставок на фасадах. Мрамор самых разных оттенков — белый, розовый, серый, зеленый — привозили как из-за границы (особенно ценился итальянский), так и добывали на отечественных месторождениях, например, знаменитый рускеальский мрамор в Карелии, который использовался для облицовки Казанского собора и даже одной из станций современного метро — «Ладожская».

Известняк: Это более простой, но чрезвычайно важный строительный материал. Известняковые плиты часто использовались для забутовки стен (заполнения пространства между внешним и внутренним рядами кирпичной кладки), кладки фундаментов (особенно в ранний период строительства города), а также для создания деталей зданий, которые затем скрывались под слоем штукатурки. Местные известняки, добываемые в Ленинградской области (например, в районе Старой Ладоги), были одним из первых камней, освоенных и примененных при строительстве Петербурга.

Ракушечник (Путиловский известняк): Хотя по своей природе это тоже разновидность известняка, путиловский камень, добываемый в районе деревни Путилово, имеет свои отличительные черты — он более плотный и прочный, чем обычный известняк. Его широко применяли для кладки фундаментов, цоколей зданий, подпорных стенок и других ответственных конструкций, требующих повышенной надежности. Этот камень хорошо узнаваем — он имеет характерный серовато-желтоватый оттенок и замечательную стойкость к воздействию влаги, что крайне важно для города на болотах. Его можно увидеть, например, в цоколях многих старых построек и в облицовке некоторых участков набережных.

Мастерство, скрытое от глаз

Использование такого широкого спектра природных материалов — это не просто дань моде или отражение доступности.

Выбор каждого камня был результатом тщательного обдумывания и глубокого понимания его свойств.

Гранит — для монументальности и прочности набережных и оснований.

Пудостский камень — для изящества декоративных элементов и легкости обработки. Мрамор — для придания интерьерам и ключевым внешним деталям парадного и роскошного вида.

Известняк и ракушечник — для создания надежной основы и менее заметных, но ответственных частей зданий.

Все эти камни доставлялись в город по водным путям, обрабатывались вручную тысячи умелых рабочих и мастеров, и каждый из них внес свой неоценимый вклад в формирование уникального облика парадного Петербурга.

Знание этих строительных тайн позволяет взглянуть на привычные здания по-новому, увидеть не просто серые каменные стены, а тщательно выбранные, обработанные материалы, каждый со своей удивительной историей, своим происхождением и своей важной ролью в создании этого великого города.

В следующий раз, проходя мимо старого здания, попробуйте присмотреться — возможно, вы разглядите не только знакомые гранитные блоки и слой штукатурки, но и пористую, нежную поверхность пудостского туфа или слоистую фактуру ракушечника, хранящие в себе тихие, но важные секреты петербургского строительства.