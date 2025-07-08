Секретный рай на Невском: Как обычный двор стал «Птичьим двориком»?

Откройте для себя тайное место в центре Петербурга, где унылый двор-колодец превратился в сказочный Птичий дворик.

В шумном и парадном сердце Санкт-Петербурга, буквально в двух шагах от Дворцовой площади, притаился совершенно необыкновенный уголок — «Птичий дворик».

Это не просто двор, а настоящий арт-объект, созданный благодаря инициативе неравнодушных жильцов, которые сумели вдохнуть жизнь и красоту в типичный петербургский двор-колодец, показав, что даже самое мрачное пространство может стать источником радости и вдохновения.

Преображение «колодца» — как появился птичий рай на Невском

Петербургские дворы-колодцы часто называют мрачными и унылыми, визитной карточкой города, но не всегда в позитивном ключе. Они кажутся замкнутыми и лишенными света.

Однако жильцы дома № 11 на Невском проспекте решили изменить эту реальность. В 2010 году они взяли в руки инструменты и фантазию, чтобы превратить свой неприглядный двор в место, куда хочется возвращаться, и где сама атмосфера говорит о том, что жизнь прекрасна.

Так появился «Птичий дворик» — проект, который доказал, что даже в самых плотных «каменных джунглях» можно создать настоящий «райский уголок», наполненный искусством и гармонией.

Крылатые обитатели и душа дворика — кто здесь живет?

Главные герои этого необычного двора — птицы. Сначала здесь появились скульптуры, созданные жильцом дома Романом Зайцевым и его друзьями-скульпторами.

Среди них можно увидеть величественного орла, борющегося со змеей, гнездо аиста на уровне третьего этажа, строгого сокола-охранника, умиляющего попугая, а также глухарей, тетерева и голубя. Позже коллекция пополнилась бронзовым воробем.

Это не окончательный список — неравнодушные петербуржцы сами приносят сюда новые статуи птиц. Стены украшают яркие рисунки, созданные детьми.

Но дворик рад не только бронзовым и нарисованным пернатым. Для настоящих птиц установлены кормушки и скворечники, и они здесь частые и желанные гости. Атмосфера в дворике удивительная: здесь всегда чисто, цветут цветы, царит дух доброты и уважения, ощущается особая гармония природы и человека.

Автор, гимн и название — детали проекта

Автором и идейным вдохновителем «Птичьего дворика» стал жилец дома Роман Зайцев. Его проект теперь официально называется «Птичий дворик Невский 11».

Роман Зайцев также является автором стихов к «Гимну петербургскому двору», музыку к которому написал его друг Михаил Плисс. Текст гимна можно увидеть на стене дворика, и, как говорят, подобные таблички появились и в других петербургских дворах, вдохновленных этим примером. Этот проект стал символом того, как частная инициатива и творчество могут преобразить городскую среду.

Найди свой путь к птицам — как попасть в тайный дворик?

Попасть в этот удивительный двор-колодец не так просто, как кажется. Он не имеет прямого входа с Невского проспекта, а парадные двери на кодовом замке. Но не отчаивайтесь!

Секрет кроется в Кирпичном переулке. Вход находится прямо напротив выхода из метро «Адмиралтейская», справа от магазина цветов.

Если удастся пройти через первую арку, помните, что сами скульптуры и большинство птичьих изображений находятся во втором, более маленьком дворике.

Не сдавайтесь! Как говорится: «стучитесь, и вам откроют». Этот «Птичий дворик» — настоящее сокровище в центре Петербурга, место, где оживает искусство, природа находит свое место в городе, а обычный двор-колодец превращается в символ гармонии и красоты.