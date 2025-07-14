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«Узнают о себе много интересного»: юрист рассказала, чем может обернуться инициатива оценивать полицейских по QR-кодам

Опубликовано: 14 июля 2025 21:32
оценка полицеских
«Узнают о себе много интересного»: юрист рассказала, чем может обернуться инициатива оценивать полицейских по QR-кодам
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda

Затея с QR-кодами вызвала бурю критики.

Власти работают над интересным предложением поставить оценку действий полиции под контроль, используя QR коды.

Однако юристы имеют недвусмысленное мнение по поводу подобной инновации.

Юридическая критика: «Превратить полицейских в квитанции с QR»

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила крайнее неприятие предложения депутатов.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат
«Полагаю, что депутаты, предложившие такую инициативу имеют весьма слабое представление о деятельности правоохранительных органов», — заявила она в беседе с порталом «Городовой».

Более того, согласно ее словам, контингент, который должен по идее депутатов оценивать «деятельность полицейских по QR-коду», часто сам вовлечен в преступную деятельность и активно стремится избежать наказания.

«Особенно она хороша тем, что QR код раскрывает в ряде случаев личные данные сотрудников», — продолжила адвокат.

«Преступник выставляет оценку своему похитителю»

Вербицкая-Линник напомнила, что полицейские зачастую вынуждены скрывать лица во время оперативно-розыскной деятельности с целью собственной безопасности и безопасности своих семей.

Публичная QR оценка, наоборот, делает их уязвимыми.

«Отличная идея выставить полицейского на обозрение. Гражданин, который может быть причастен к преступлению, оценит своего похитителя!» — прокомментировала она.

Доверие к закону в QR или в действиях?

Еще одно логическое противоречие в предложении депутатов состоит в том, что оно практически исключает возможность проведения секретных операций.

Эффективная работа полиции часто требует подпольной, конспиративной деятельности, что явно не совместимо с предложением «оценки» через общедоступный QR код.

Проще ли было создать QR для депутатов?

Иронично адвокат предложила применить QR коды для оценки самих депутатов и их законопроектов.

«Думаю, в ходе этого волнующего эксперимента депутаты, предлагающие странные идеи в качестве будущих законов, узнают о себе много интересного как от коллег, так и от «простых граждан», — заключила она.

Виртуальная демократия VS реальность

Вместо того, чтобы усиливать доверие или повышать эффективность работы полиции, инициатива с использованием QR кодов выводит полицейскую работу в публичное пространство. А это чревато опасными последствиями и профессиональными рисками.

Несложно понять, что закон, который идеализирует технологии, но игнорирует их реальную применимость и безопасность, вряд ли укрепит доверие со стороны населения.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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