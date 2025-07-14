«Узнают о себе много интересного»: юрист рассказала, чем может обернуться инициатива оценивать полицейских по QR-кодам

Власти работают над интересным предложением поставить оценку действий полиции под контроль, используя QR коды.
Однако юристы имеют недвусмысленное мнение по поводу подобной инновации.
Юридическая критика: «Превратить полицейских в квитанции с QR»
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник выразила крайнее неприятие предложения депутатов.
«Полагаю, что депутаты, предложившие такую инициативу имеют весьма слабое представление о деятельности правоохранительных органов», — заявила она в беседе с порталом «Городовой».
Более того, согласно ее словам, контингент, который должен по идее депутатов оценивать «деятельность полицейских по QR-коду», часто сам вовлечен в преступную деятельность и активно стремится избежать наказания.
«Особенно она хороша тем, что QR код раскрывает в ряде случаев личные данные сотрудников», — продолжила адвокат.
«Преступник выставляет оценку своему похитителю»
Вербицкая-Линник напомнила, что полицейские зачастую вынуждены скрывать лица во время оперативно-розыскной деятельности с целью собственной безопасности и безопасности своих семей.
Публичная QR оценка, наоборот, делает их уязвимыми.
«Отличная идея выставить полицейского на обозрение. Гражданин, который может быть причастен к преступлению, оценит своего похитителя!» — прокомментировала она.
Доверие к закону в QR или в действиях?
Еще одно логическое противоречие в предложении депутатов состоит в том, что оно практически исключает возможность проведения секретных операций.
Эффективная работа полиции часто требует подпольной, конспиративной деятельности, что явно не совместимо с предложением «оценки» через общедоступный QR код.
Проще ли было создать QR для депутатов?
Иронично адвокат предложила применить QR коды для оценки самих депутатов и их законопроектов.
«Думаю, в ходе этого волнующего эксперимента депутаты, предлагающие странные идеи в качестве будущих законов, узнают о себе много интересного как от коллег, так и от «простых граждан», — заключила она.
Виртуальная демократия VS реальность
Вместо того, чтобы усиливать доверие или повышать эффективность работы полиции, инициатива с использованием QR кодов выводит полицейскую работу в публичное пространство. А это чревато опасными последствиями и профессиональными рисками.
Несложно понять, что закон, который идеализирует технологии, но игнорирует их реальную применимость и безопасность, вряд ли укрепит доверие со стороны населения.