«Июль — не приговор»: что еще успеть посадить для щедрого осеннего урожая

Июль — середина лета, и кажется, что огород уже достиг пика своего расцвета.
Но опытные огородники знают: лето — это не конец сезона, а его активная фаза.
В июле можно посадить множество культур, которые успеют дать урожай до осени.
Особенности летних посадок
Важно выбирать быстрорастущие сорта, учитывать длину светового дня и уметь грамотно подготовить почву после первого сбора урожая.
Далеко не все культуры подойдут для этого времени. Но есть много и тех, которые спокойно выдерживают июльское солнце и высокие температуры.
Подготовка почвы
“Июль хорошо подходит для повторного посева после сбора ранних овощей”, — отмечают эксперты в беседе с URA.RU.
Уже освободились грядки, где росли ранняя редиска, салаты, чеснок, зеленый горошек и ранний картофель. Эта почва, как правило, еще сохраняет часть влаги, хорошо прогрета и удобрена с весны.
Зелень
В июле прекрасно себя чувствуют все виды зелени: укроп, петрушка, кинза, шпинат, базилик, салат, руккола или китайская капуста.
Для того, чтобы зелень не пошла в стрелку, лучше проводить посев в вечерние часы, обильно поливая участок и притеняя его в самые солнечные часы.
Редис
Редис, посеянный в начале или середине июля, даст урожай уже через 3–4 недели.
Главное — не использовать те же сорта, что весной: лучше выбирать устойчивые к стрелкованию, жаростойкие гибриды.
Морковь
Морковь также можно сажать в июле, особенно если речь идет о скороспелых сортах.
Июльские посевы моркови требуют особенно тщательного ухода: рыхление, регулярный полив и прополка.
Свекла
Быстрорастущие столовые сорта свеклы способны дать нормальные корнеплоды к началу осени.
Оптимально использовать сорта с периодом вегетации 60–75 дней. Свеклу часто сеют на место убранного чеснока, картофеля или лука.
Капуста
В июле можно высаживать рассаду цветной, брокколи, савойской и даже пекинской капусты.
Капусту лучше сажать в виде готовой рассады.
Фасоль
Особенно кустовая и спаржевая фасоль относится к числу тех культур, которые можно спокойно сажать до середины лета. Ее вегетационный период не превышает 60–70 дней, а значит, уже в сентябре можно получить урожай.
Не стоит забывать о своем огороде в июле. Правильный выбор культур и уход за ними позволит получить щедрый урожай осенью.