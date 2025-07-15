«Июль — не приговор»: что еще успеть посадить для щедрого осеннего урожая

Июль — середина лета, и кажется, что огород уже достиг пика своего расцвета.

Но опытные огородники знают: лето — это не конец сезона, а его активная фаза.

В июле можно посадить множество культур, которые успеют дать урожай до осени.

Особенности летних посадок

Важно выбирать быстрорастущие сорта, учитывать длину светового дня и уметь грамотно подготовить почву после первого сбора урожая.

Далеко не все культуры подойдут для этого времени. Но есть много и тех, которые спокойно выдерживают июльское солнце и высокие температуры.

Подготовка почвы

“Июль хорошо подходит для повторного посева после сбора ранних овощей”, — отмечают эксперты в беседе с URA.RU.

Уже освободились грядки, где росли ранняя редиска, салаты, чеснок, зеленый горошек и ранний картофель. Эта почва, как правило, еще сохраняет часть влаги, хорошо прогрета и удобрена с весны.

Зелень

В июле прекрасно себя чувствуют все виды зелени: укроп, петрушка, кинза, шпинат, базилик, салат, руккола или китайская капуста.

Для того, чтобы зелень не пошла в стрелку, лучше проводить посев в вечерние часы, обильно поливая участок и притеняя его в самые солнечные часы.

Редис

Редис, посеянный в начале или середине июля, даст урожай уже через 3–4 недели.

Главное — не использовать те же сорта, что весной: лучше выбирать устойчивые к стрелкованию, жаростойкие гибриды.

Морковь

Морковь также можно сажать в июле, особенно если речь идет о скороспелых сортах.

Июльские посевы моркови требуют особенно тщательного ухода: рыхление, регулярный полив и прополка.

Свекла

Быстрорастущие столовые сорта свеклы способны дать нормальные корнеплоды к началу осени.

Оптимально использовать сорта с периодом вегетации 60–75 дней. Свеклу часто сеют на место убранного чеснока, картофеля или лука.

Капуста

В июле можно высаживать рассаду цветной, брокколи, савойской и даже пекинской капусты.

Капусту лучше сажать в виде готовой рассады.

Фасоль

Особенно кустовая и спаржевая фасоль относится к числу тех культур, которые можно спокойно сажать до середины лета. Ее вегетационный период не превышает 60–70 дней, а значит, уже в сентябре можно получить урожай.

Не стоит забывать о своем огороде в июле. Правильный выбор культур и уход за ними позволит получить щедрый урожай осенью.