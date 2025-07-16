От исповеди до пирожков: что можно найти в крестьянской этнодеревне под Петербургом

Если хочется отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к истории, лучше отправиться в усадьбу Богословка в Ленинградской области.

Это уникальное место, где можно почувствовать дух крестьянской жизни и увидеть настоящие шедевры русского зодчества.

Как добраться?

На автобусе: От станции м. «Ломоносовская» автобус №476 или от станции м. «Дыбенко» автобус №692А. Остановка напротив комплекса Усадьба «Богословка».

На автомобиле: Главное указать в навигаторе «Богословка». Без пробок от КАДа всего 10 минут.

Чем заняться?

В Богословке стоит просто гулять и наслаждаться красотой места.

“В этнопарке просто невероятной красоты Покровский погост. Настоящее сокровище, воссозданное в 2003 году по всем канонам русского зодчества”, — пишет блогер Марина Коткова.

Экскурсии: Чтобы узнать больше об истории усадьбы и окрестностей, стоит взять экскурсию (около 500 рублей в группе).

Музей и мастер-классы: На территории есть музей русского быта и проводятся мастер-классы по крестьянскому ремеслу.

Прогулка по окрестностям.

“Богословка расположена на изломе реки Невы, выйдя на берег можно вдыхать свежий воздух и представлять, кому действительно на Руси было жить хорошо”.

Усадьба Богословка — это…

Не просто церковь или монастырь, а “настоящая жемчужина исторического и культурного наследия”, где можно окунуться в атмосферу старины.

Дом духовного отца

“Построенный в середине 19 века, небольшой домик принадлежал духовному отцу, о котором сохранилось множество увлекательных и интригующих рассказов, которыми с радостью поделятся с вами экскурсоводы в традиционных костюмах”.

Федор Дубянский быд духовником императрицы Елизаветы Петровны, а затем Петра III и Екатерины II. Именно он дал название деревне Богословка.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Сердцем ансамбля является церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

“Славная она тем, что венчают ее 25 разно-уровневых куполов. Взглянув однажды на такое, невозможно остаться равнодушным”.

Русская кухня

На территории есть трапезная и пирожковая, где можно “насладиться понятной домашней кухней, немного передохнуть и попить чай из самовара”.

Богословка — это место, где оживает история и дышит русская душа. Здесь можно не только отдохнуть от городской суеты, но и узнать много нового об истории и культуре России.